Dans une dizaine de jours seulement, Sony pourrait déployer en boutiques une toute nouvelle version de sa PS5 Slim, avec un châssis inchangé, mais un SSD à la capacité…. réduite. Explications.
Lancée en novembre 2020 au prix de 499 €, la PlayStation 5 incarnait la nouvelle génération de Sony, alliant puissance et design futuriste. Fait inédit dans l'histoire des consoles de jeux vidéo, depuis, les joueurs ont vu son tarif grimper, conséquence de l’inflation, des tensions sur les composants et d’une demande soutenue.
Un nouveau châssis pour la PS5 Slim…
Selon des informations glanées par Dealabs, le géant nippon s'apprêterait, non pas à augmenter (encore) ses tarifs, mais à lancer…. une nouvelle PS5. Une nouvelle version de la PS5 Slim, dont le prix de la Digital Edition resterait calé à 499 € (contre 399 € en novembre 2020).
Côté look, pas de changement, on retrouve le design de la PS5 Slim, avec vraisemblablement divers ajustements internes, visant à optimiser les coûts de production chez Sony. En effet, comme souvent dans l’industrie, plusieurs versions d'une même machine peuvent voir le jour au fil des années, conservant le même châssis, mais intégrant des ajustements techniques discrets, sans jamais rompre avec l’identité initiale.
… mais avec un SSD de taille inférieure ?
Toutefois, et contrairement à l'ensemble des PS5 Slim actuellement disponibles sur le marché, cette nouvelle mouture, estampillée CFI-2116, disposerait d'un espace de stockage revu…. à la baisse. Adieu le SSD de 1 To, et place à 825 Go seulement, comme c'était le cas il y a cinq ans de la PS5 Fat.
Rappelons à ce sujet qu'au déballage de la PS5 Slim, seulement 822 Go sont réellement exploitables par l'utilisateur. Pour ce qui est de la PS5 originelle, le SSD de 825 Go proposait en réalité un peu moins de 700 Go aux joueurs lors du premier allumage de la machine. À noter que la PS5 Slim standard édition, elle aussi basée sur ce nouveau châssis, conserverait un SSD de 1 To.
Selon Dealabs, cette modification ne pourrait concerner que la version européenne de la machine, dont la mention « 825 Go » sera clairement affichée sur le packaging. Côté finition, il se murmure que cette nouvelle mouture pourrait également troquer ses coques supérieures en plastique brillant contre un plastique mat standard.
Enfin, pour ce qui est de la date de disponibilité, le magazine évoque une commercialisation prévue pour le 13 septembre prochain, au prix de 499 € donc (pour la version Digital Edition). Affaire à suivre donc.
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)