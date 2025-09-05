Selon des informations glanées par Dealabs, le géant nippon s'apprêterait, non pas à augmenter (encore) ses tarifs, mais à lancer…. une nouvelle PS5. Une nouvelle version de la PS5 Slim, dont le prix de la Digital Edition resterait calé à 499 € (contre 399 € en novembre 2020).

Côté look, pas de changement, on retrouve le design de la PS5 Slim, avec vraisemblablement divers ajustements internes, visant à optimiser les coûts de production chez Sony. En effet, comme souvent dans l’industrie, plusieurs versions d'une même machine peuvent voir le jour au fil des années, conservant le même châssis, mais intégrant des ajustements techniques discrets, sans jamais rompre avec l’identité initiale.