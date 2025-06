yomiel

Ca renforce de plus en plus l’hypothèse que Xbox next sera un PC. Avec le multicatalogue Xbox, Steam, GOG, etc accessible.

Il fera tourner un vrai Windows, taillé et optimisé spécifiquement pour les gamers, qui ne sera pas bridé (sauf pour les fonctions de productivité Copilot+ qui n’y seront pas).

Il y aura une « console » officielle de salon, et des PC gamers labellisés Xbox qui auront également droit à une version spécifique de Windows. D’un côté, faire sauter les verrous de la console de salon traditionnelle est huge mais…

Les ***** d’anticheat/antitampering seront là pour rester et les éditeurs AAA+ apprécieront. Avec cette façon d’affirmer l’engagement de MS pour le gaming, elle compte mettre des bâtons dans les roues à Steam OS et l’adoption de linux dans le monde du jeu-vidéo…comme je le craignais.