Le scepticisme ambiant est nourri par une série de décisions malheureuses. L'augmentation de 50% du prix de l'abonnement Game Pass Ultimate a été perçue comme une trahison par de nombreux joueurs, malgré l'ajout de contenus comme Fortnite Crew. Cette mesure intervient après des vagues de licenciements massifs qui ont touché durement la division jeux vidéo de Microsoft, avec près de 9 000 postes supprimés au global et des projets annulés.

Ce contexte morose rend les rumeurs d'un abandon du matériel crédibles, même si elles sont fausses aujourd'hui. Chaque décision semble motivée par des impératifs financiers à court terme, au détriment de la confiance des fans. Microsoft a beau affirmer que la console reste un pilier, ses actions suggèrent une transition accélérée vers un modèle de service où le matériel n'est plus qu'une option parmi d'autres. La partie est donc loin d'être terminée, mais les règles du jeu, elles, ont clairement changé.