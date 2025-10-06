Microsoft jure ses grands dieux que la console Xbox a un avenir, promettant même un bond technologique sans précédent pour sa prochaine machine. Pourtant, entre les jeux qui s'échappent sur d'autres plateformes et un Game Pass de moins en moins généreux, le doute s'installe durablement dans l'esprit des joueurs.
La communication de Microsoft ressemble à un numéro d'équilibriste. Le 5 octobre, l'entreprise a publié une déclaration assurant « investir activement » dans de futures consoles conçues par ses équipes, citant pour preuve un partenariat stratégique avec AMD. Simultanément, la firme de Redmond a dynamité la grille tarifaire de son service phare, le Game Pass, avec une hausse spectaculaire qui interroge sur ses véritables priorités.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Une machine en sursis ?
Sur le papier, l'avenir matériel de Xbox semble assuré. L'accord pluriannuel avec le fabricant de puces AMD, annoncé en juin, dessine les contours d'une nouvelle génération d'appareils, des consoles de salon aux machines portables, en passant par le cloud gaming. Les dirigeantes des deux entreprises, Sarah Bond pour Xbox et Lisa Su pour AMD, ont promis des puces sur mesure capables d'une « fidélité visuelle plus profonde » et d'une rétrocompatibilité pour préserver la bibliothèque de jeux existante.
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)
Cependant, ces promesses peinent à masquer une réalité plus complexe. La vision d'un écosystème ouvert, non limité à une seule boutique ou à un seul appareil, peut aussi être interprétée comme une dilution de l'importance de la console physique. Si chaque écran peut devenir une Xbox, pourquoi continuer à produire des boîtes coûteuses à fabriquer et à subventionner ?
Le service, nouvel horizon
Le scepticisme ambiant est nourri par une série de décisions malheureuses. L'augmentation de 50% du prix de l'abonnement Game Pass Ultimate a été perçue comme une trahison par de nombreux joueurs, malgré l'ajout de contenus comme Fortnite Crew. Cette mesure intervient après des vagues de licenciements massifs qui ont touché durement la division jeux vidéo de Microsoft, avec près de 9 000 postes supprimés au global et des projets annulés.
Ce contexte morose rend les rumeurs d'un abandon du matériel crédibles, même si elles sont fausses aujourd'hui. Chaque décision semble motivée par des impératifs financiers à court terme, au détriment de la confiance des fans. Microsoft a beau affirmer que la console reste un pilier, ses actions suggèrent une transition accélérée vers un modèle de service où le matériel n'est plus qu'une option parmi d'autres. La partie est donc loin d'être terminée, mais les règles du jeu, elles, ont clairement changé.