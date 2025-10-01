Microsoft rebat entièrement les cartes de son abonnement jeu vidéo : trois paliers : Essential, Premium et Ultimate, remplacent les anciennes formules et, au passage, le « PC Game Pass » s’efface de la communication. Derrière cette simplification apparente se cache un virage décisif : pour jouer dès le jour J, il faut désormais viser Ultimate, le palier le plus onéreux.
Difficile d’imaginer plus symbolique que la disparition du nom « PC Game Pass ». Pendant plusieurs années, Microsoft a entretenu l’idée de passerelle entre les mondes console, PC et cloud tout en conservant des déclinaisons parfois labyrinthiques ; avec cette refonte, l’éditeur assume une grille à trois étages — Essential, Premium, Ultimate — censée tout englober, de la bibliothèque de jeux aux avantages récurrents, en passant par le multijoueur et le streaming. En surface, l’histoire est séduisante : moins de cases, plus de clarté.
Mais, dès qu’on s’intéresse à ce qui faisait le sel du Game Pass pour une frange de joueurs : l’accès « day‑one » aux productions maison comme aux partenaires, on mesure que la clarté a un prix : ce bénéfice devient un marqueur strictement réservé à l’Ultimate. Pour les joueuses et joueurs exclusivement PC, qui se contentaient hier d’une formule dédiée au bon rapport valeur/prix, la question n’est plus « quel catalogue ? », mais « combien suis‑je prêt à payer pour ne pas attendre ? ».
Le PC Game Pass disparait : ce que cela change pour les joueurs PC
Jusqu’ici, le « PC Game Pass » formait une offre claire dédiée à Windows. Avec la refonte, Microsoft ne parle plus d’un pass PC autonome : trois paliers — Essential, Premium, Ultimate — donnent tous accès au catalogue sur PC, console et cloud. Les anciens abonnements sont migrés (Core → Essential, Standard → Premium, Ultimate inchangé). L’étiquette « PC Game Pass » disparaît et la différenciation passe désormais par les avantages, ce qui réclame davantage de vigilance.
Concrètement, Essential (8,99 €/mois) sert d’entrée de gamme : multijoueur, cloud illimité, Rewards et environ 50 jeux sur PC/console. Premium (12,99 €/mois) élargit à 200+ titres jouables partout, avec avantages et points renforcés ; pour nombre de joueurs PC, cela couvre l’essentiel (classiques, rattrapage, cloud léger). Mais là où ça fait vraiment mal, c'est que sans la formule « PC Game Pass », les sorties jour J restent hors des paliers Essential et Premium. Il faut attendre jusqu’à douze mois pour les jeux Xbox en Premium, ou monter sur le tier Ultimate. Après des hausses successives, la « simplicité » promise brouille un repère qui faisait la valeur côté PC.
Les jeux « day‑one » réservés au palier Ultimate
Le point le plus sensible, ce sont les jeux « day‑one » : l’accès immédiat devient le signe distinctif du palier Ultimate, qui promet 75+ sorties le jour J par an, un catalogue > 400 jeux, l’arrivée d’Ubisoft+ Classics, des perks (dont Fortnite Crew) et des Rewards pouvant atteindre environ 100 € par an, tandis que le cloud sort de bêta avec un streaming annoncé plus propre et des files d’attente raccourcies. Présenté ainsi, Ultimate réalise enfin le « tout‑en‑un » longtemps promis : on joue partout, vite, avec des bonus réguliers.
Mais cette formule a un prix : 26,99 €/mois. Le tier Premium s’étoffe, mais perd la nouveauté : les jeux Xbox n’y arriveront qu’au cours des 12 mois suivant leur sortie (hors Call of Duty lol), ce qui change l’expérience de celles et ceux qui aiment le moment du lancement. La valeur de cette formule dépendra de la qualité des 75 jeux day‑one et de la stabilité du catalogue tiers. Pour beaucoup, la stratégie la plus rationnelle sera de moduler : Ultimate les mois clés, Premium le reste, ou Essential pour le rattrapage du backlog.
EA Play Pro et Ubisoft+ Premium : le contre‑exemple « day‑one » sous la barre des 18 €
Alors que Xbox réserve le jour J à un palier élevé, deux offres éditeur proposent un accès plus direct et moins cher : EA Play Pro (16,99 €/mois sur PC) et Ubisoft+ Premium (17,99 €/mois). La première donne l’accès immédiat, souvent anticipé, aux grandes licences EA dans leurs éditions Deluxe/Ultimate, quand EA Play (5,99 €) se limite à une Play List et à des essais 10 h. La seconde applique la même recette côté Ubisoft : day‑one, éditions premium et disponibilité PC (avec déclinaison Xbox). À ne pas confondre avec Ubisoft+ Classics, sélection partielle incluse dans Game Pass Ultimate, sans nouveautés.
Pris séparément, ces abonnements coûtent 9–10 € de moins qu’Ultimate et conviennent à qui veut jouer un titre au lancement, le finir puis désactiver l’abonnement ; en contrepartie, le périmètre est réduit (un seul éditeur, moins de découvertes).
Avant de trancher, demandez‑vous si votre plaisir tient au moment collectif d’un lancement (avantage Ultimate) ou à quelques sagas annuelles (un mois de EA Play Pro ou Ubisoft+ Premium suffit souvent), tout en gardant en tête que le catalogue Xbox est largement plus riche que ceux d'EA et Ubisoft.