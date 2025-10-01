Difficile d’imaginer plus symbolique que la disparition du nom « PC Game Pass ». Pendant plusieurs années, Microsoft a entretenu l’idée de passerelle entre les mondes console, PC et cloud tout en conservant des déclinaisons parfois labyrinthiques ; avec cette refonte, l’éditeur assume une grille à trois étages — Essential, Premium, Ultimate — censée tout englober, de la bibliothèque de jeux aux avantages récurrents, en passant par le multijoueur et le streaming. En surface, l’histoire est séduisante : moins de cases, plus de clarté.

Mais, dès qu’on s’intéresse à ce qui faisait le sel du Game Pass pour une frange de joueurs : l’accès « day‑one » aux productions maison comme aux partenaires, on mesure que la clarté a un prix : ce bénéfice devient un marqueur strictement réservé à l’Ultimate. Pour les joueuses et joueurs exclusivement PC, qui se contentaient hier d’une formule dédiée au bon rapport valeur/prix, la question n’est plus « quel catalogue ? », mais « combien suis‑je prêt à payer pour ne pas attendre ? ».