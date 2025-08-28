Microsoft étend l'accès au cloud gaming aux abonnés Game Pass Core et Standard, une fonctionnalité jusque-là réservée au palier le plus onéreux. La firme en profite aussi pour élargir l’accès aux versions PC de certains jeux.
- Microsoft étend le cloud gaming aux abonnés Game Pass Core et Standard, rendant cette fonctionnalité plus accessible.
- Les abonnés Core et Standard peuvent également accéder à certaines versions PC de jeux, auparavant réservées aux abonnés Ultimate.
- Pour tester ces nouveautés, une inscription au programme Xbox Insider est nécessaire, via l'application Xbox.
Jusqu’ici, le cloud gaming était réservé aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate, facturé 17,99 euros par mois. Cependant, après les indices disséminés par Microsoft quant à l'assouplissement de son service, la firme vient d'annoncer l'élargissement de cette fonctionnalité à des formules plus accessibles. Les abonnés Core (6,99 euros) et Standard (12,99 euros) peuvent dès à présent tester cette nouveauté actuellement en phase de préversion.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Game Pass : Microsoft étend le cloud gaming aux abonnés Core et Standard
C'est une excellente nouvelle pour les joueurs Xbox abonnés au Game Pass : Microsoft vient d’étendre la fonction de cloud gaming à tous les souscripteurs au Game Pass sur console. En d'autres termes, le cloud gaming ne sera plus l’apanage du Game Pass Ultimate. Les abonnés Core et Standard, qui représentent une conséquente base d’utilisateurs, la formule Core étant indispensable pour jouer en ligne sur console, bénéficient désormais de la même possibilité de jeu en streaming.
Pour rappel, le cloud gaming permet de jouer à des titres en utilisant les serveurs de Microsoft plutôt que sa propre console. Cela offre la possibilité de diffuser des jeux gourmands en ressources vers un autre appareil, tel qu'un téléphone, ou de préserver l'espace de stockage sur sa console. Si le jeu en cloud peut parfois occasionner un peu de latence et de compression visuelle, le fait que la société l'ouvre à davantage de personnes laisse entrevoir une potentielle amélioration de son service prochainement.
Core et Standard : des nouveautés pour les abonnés au Game Pass
Outre le cloud gaming, Microsoft introduit un autre changement attendu. Les abonnés aux formules Core et Standard peuvent dorénavant accéder aux versions PC de certains jeux, un privilège qui était jusqu'à alors réservé aux abonnés Ultimate ou aux joueurs ayant opté pour le Game Pass PC.
Notez que l'accès à ces nouveautés nécessitent actuellement une inscription au programme Xbox Insider. Bien que gratuit, celui-ci demeure obligatoire pour tester les fonctionnalités en prévisualisation. Les utilisateurs doivent télécharger l'application Xbox sur leurs appareils non-Xbox ou l'application Xbox Insider Hub sur leur console, puis activer les fonctionnalités souhaitées dans les paramètres de compte.