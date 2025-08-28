C'est une excellente nouvelle pour les joueurs Xbox abonnés au Game Pass : Microsoft vient d’étendre la fonction de cloud gaming à tous les souscripteurs au Game Pass sur console. En d'autres termes, le cloud gaming ne sera plus l’apanage du Game Pass Ultimate. Les abonnés Core et Standard, qui représentent une conséquente base d’utilisateurs, la formule Core étant indispensable pour jouer en ligne sur console, bénéficient désormais de la même possibilité de jeu en streaming.

Pour rappel, le cloud gaming permet de jouer à des titres en utilisant les serveurs de Microsoft plutôt que sa propre console. Cela offre la possibilité de diffuser des jeux gourmands en ressources vers un autre appareil, tel qu'un téléphone, ou de préserver l'espace de stockage sur sa console. Si le jeu en cloud peut parfois occasionner un peu de latence et de compression visuelle, le fait que la société l'ouvre à davantage de personnes laisse entrevoir une potentielle amélioration de son service prochainement.