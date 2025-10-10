Finis les détours par le bureau Windows pour lancer un jeu ou consulter l’état de sa batterie. La nouvelle mise à jour introduit une interface plein écran entièrement pilotable à la manette, qui rappelle l’accueil d’une console de salon. D’une pression sur le bouton Xbox, une barre de jeu repensée donne accès à l’essentiel, tandis que le mode compact de l’application Xbox affiche désormais les informations vitales comme l’heure ou le niveau de batterie, un détail crucial pour les sessions en déplacement.

Plus encore, Microsoft s’attaque à la fragmentation des bibliothèques avec un lanceur unifié. Cette fonctionnalité bienvenue centralise les jeux installés depuis différentes boutiques (Xbox, Battle.net, etc.) au sein d’une même interface. L’idée est d’offrir une fluidité digne d’une console, où tous les titres sont accessibles sans effort. C’est un pas de géant pour simplifier la vie des joueurs et gommer l’un des principaux aspects de SteamOS (bien que bidouiller un peu permette d'arriver à la même fin).