Longtemps décriée pour son manque d'ergonomie sur les consoles de jeu portables, l’expérience Windows s’apprête à changer de visage. Microsoft déploie une mise à jour d’envergure pensée pour ces machines, avec une mission claire : offrir une interface aussi fluide et intuitive que celle de son rival, le SteamOS de Valve.
La promesse était belle : profiter de l’immense catalogue de jeux PC dans le creux de la main. Pourtant, pour de nombreux joueurs sur ROG Ally et autres machines nomades, la réalité fut une douche froide, marquée par une navigation fastidieuse au sein d’un système d’exploitation pensé pour le bureau. Conscient de l’enjeu, et fort de son partenariat avec ASUS pour les consoles ROG Xbox Ally, Microsoft corrige enfin le tir avec des ajouts qui sentent bon l’inspiration console.
Une expérience de jeu plus directe
Finis les détours par le bureau Windows pour lancer un jeu ou consulter l’état de sa batterie. La nouvelle mise à jour introduit une interface plein écran entièrement pilotable à la manette, qui rappelle l’accueil d’une console de salon. D’une pression sur le bouton Xbox, une barre de jeu repensée donne accès à l’essentiel, tandis que le mode compact de l’application Xbox affiche désormais les informations vitales comme l’heure ou le niveau de batterie, un détail crucial pour les sessions en déplacement.
Plus encore, Microsoft s’attaque à la fragmentation des bibliothèques avec un lanceur unifié. Cette fonctionnalité bienvenue centralise les jeux installés depuis différentes boutiques (Xbox, Battle.net, etc.) au sein d’une même interface. L’idée est d’offrir une fluidité digne d’une console, où tous les titres sont accessibles sans effort. C’est un pas de géant pour simplifier la vie des joueurs et gommer l’un des principaux aspects de SteamOS (bien que bidouiller un peu permette d'arriver à la même fin).
L’optimisation comme maître mot
S’inspirant sans rougir du programme « Compatible avec le Steam Deck » de Valve, Microsoft lance son propre système de certification. Des indicateurs visuels permettront de savoir si un jeu est optimisé pour les consoles portables ou s’il reste largement compatible. Cet effort de transparence vise à rassurer les acheteurs et à garantir une expérience de qualité dès le premier lancement, en évitant les mauvaises surprises.
En coulisses, le système d’exploitation se fait plus léger et discret, limitant les processus inutiles pour concentrer les ressources sur le jeu. L’ambition est de créer un écosystème cohérent où le matériel et le logiciel dialoguent harmonieusement. Le chemin est encore long pour atteindre la simplicité et la configuration granulaire d’un Steam Decket de son gamescope, mais Microsoft semble enfin avoir trouvé la bonne direction. Ces améliorations, attendues de longue date, montrent que la firme de Redmond prend au sérieux le marché du jeu nomade et entend bien y jouer un rôle de premier plan.