Nous l'avons déjà évoqué au moment de l'annonce du produit, la Steam Machine se distingue par bien des aspects – certains positifs, d'autres moins – mais nous voulions revenir aujourd'hui sur un point en particulier : la façade du produit que Valve a prévue pour être personnalisable. De base, il ne semble pas y voir de choix possible : la façade est uniformément noire.

Cependant, parallèlement à la commercialisation de la Steam Machine, Valve a déjà dans l'idée de distribuer des fichiers 3D pour que tout un chacun puisse se créer sa propre façade. L'idée est alors d'aboutir à une Steam Machin différente de celle de ses amis et un design a attiré l'attention lors des présentations dans les locaux de Valve, un design qui ne sera pas commercialisé.