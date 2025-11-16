À peine annoncée/présentée, la Steam Machine fait déjà couler beaucoup d'encre. Un détail passé relativment inaperçu nous intéresse aujourd'hui.
Dire que Valve a pris tout le monde de court en faisant sa triple-annonce est encore loin de la vérité. Malgré le précédent du Steam Deck, personne ne s'attendait à voir débarquer trois nouveaux produits Valve dès le début de l'année prochaine avec, notamment, ce retour des Steam Machines.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Personnalisation de la façade de la Steam Machine
À côté du Steam Frame – le casque de réalité virtuelle – et du Steam Controller – la nouvelle manette de jeu – Valve a donc plus particulièrement mis l'accent sur la Steam Machine, un véritable mini-PC pensé pour le salon.
Nous l'avons déjà évoqué au moment de l'annonce du produit, la Steam Machine se distingue par bien des aspects – certains positifs, d'autres moins – mais nous voulions revenir aujourd'hui sur un point en particulier : la façade du produit que Valve a prévue pour être personnalisable. De base, il ne semble pas y voir de choix possible : la façade est uniformément noire.
Cependant, parallèlement à la commercialisation de la Steam Machine, Valve a déjà dans l'idée de distribuer des fichiers 3D pour que tout un chacun puisse se créer sa propre façade. L'idée est alors d'aboutir à une Steam Machin différente de celle de ses amis et un design a attiré l'attention lors des présentations dans les locaux de Valve, un design qui ne sera pas commercialisé.
Façade « bois » ou façade avec « e-ink »
En plus de la façade uniformément noire, Valve a présenté un modèle en bois et un autre plus gaming, avec la silhouette du Heavy Weapons Guy (ou simplement du Heavy) de Team Fortress 2.
Enfin, deux façades étaient présentées – une sur fond noir, l'autre sur fond blanc – avec un large écran en e-ink pensé pour diffusé de multiples informations. En l'occurrence, le prototype de Valve semblait relié au logiciel HWInfo et remontait tout un tas de données liées à la surveillance matérielle du système. Un usage très intéressant d'une telle façade qui ne verra hélas pas le jour.
Ou plutôt, Valve a indiqué qu'elle ne commercialiserait aucune des façades qui ont été présentées lors de ces démonstrations, sauf bien sûr celle de base qui est donc entièrement noire. On peut toutefois imaginer que, peut-être, en plus des fichiers 3D, Valve diffuse des compléments d'informations pour créer une façade dans le style de cette e-ink.
Rendez-vous est en tout cas pris pour le premier trimestre de l'année prochaine, la fenêtre avancée par Valve pour le lancement de la Steam Machine, mais aussi du nouveau Steam Controller et du casque Steam Frame.