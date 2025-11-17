Lapoule

Valve vise la frange de la communauté gamer PC qui n’est pas assez geek et omnubilé par la performance pour claquer 2K et monter sois même son PC. Ça me semble tout à fait raisonnable !

J’ai été joueur, je ne le suis plus. Cette console si elle est 1) peu cher 2) raisonnablement puissante 3) jolie, me permettrait de jouer avec ma femme dans le salon, faire un street fighter ou un overcooked avec des amis…

Je pense que ça vise le même segment que le Steam Deck. Si tu va sur Youtube une grosse partie des gens qui l’a recommandent ont le même discours. Ils ont plus le temps de jouer, ils ont pas envie de jouer sur PC après y avoir passé la journée, ils ont des enfants.

Enfin c’est m’y 2 cents, mais ça me semble tout à fait cohérent. De la même manière que les ps5 users ont une ps5 parce que 5>4 mais ne savent pas ce qu’il y a dedans…