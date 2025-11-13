Le hic ? Deux générations d'APU (processeurs combinant CPU et GPU) Ryzen Z chez AMD n'ont pas fait bouger les lignes. Le Ryzen Z1 Extreme, sorti en 2023, affichait une consommation entre 9 et 30 watts. Son successeur, le Z2 Extreme, stagne entre 15 et 35 watts. Pas franchement de quoi pavoiser. Mais le vrai problème se niche ailleurs : aux faibles consommations, là où le Steam Deck doit absolument opérer pour ne pas vider sa batterie en deux heures chrono.​

Certes, le Z2 Extreme montre quelques progrès aux basses puissances. À 4-5 watts, les gains grimpent à 93% sur les jeux légers par rapport à son prédécesseur. Mais dès qu'on attaque les titres modernes gourmands, le Z2 Extreme retombe à des améliorations autour de 15 à 27%. Pas terrible. Griffais ne mâche d'ailleurs pas ses mots : « Nous ne souhaitons pas atteindre un niveau où les performances sont supérieures de 20, 30 ou même 50% pour une autonomie identique. Nous voulons quelque chose d'un peu plus marqué que cela. »