Le Dimensity 9500 reprend le choix audacieux du Dimensity 9300, lancé en novembre 2023 : l'absence totale de cœurs d'efficacité. La puce intègre un processeur 8 cœurs composé d'un cœur ARM C1-Ultra cadencé à 4,21 GHz avec 2 Mo de cache L2, de trois cœurs ARM C1-Premium à 3,50 GHz avec 1 Mo de cache L2, et de quatre cœurs ARM C1-Pro à 2,70 GHz.

Cette approche a d'ailleurs influencé un géant du secteur. Qualcomm, qui équipait encore son Snapdragon 8 Gen 3 d'octobre 2023 de deux cœurs d'efficacité ARM Cortex-A520, les a finalement supprimés dès le Snapdragon 8 Elite l'année suivante. Le fondeur américain a alors justifié ce virage en expliquant que ses cœurs Oryon, cadencés à haute fréquence, pouvaient gérer les tâches légères avec autant d'efficacité que les petits cœurs ARM, rendant ces derniers inutiles.