Le nouveau processeur Dimensity 9500 propulse Mediatek au niveau des géants Apple et Qualcomm. Les premiers benchmarks confirment des performances remarquables, illustrant la montée en puissance du fondeur taïwanais.
Longtemps considéré comme un acteur secondaire du secteur des processeurs pour smartphones, MediaTek pourrait bien changer la donne avec son Dimensity 9500. Dévoilée en septembre dernier, cette puce adopte une architecture radicalement différente des standards et obtient des scores qui la positionnent face aux solutions premium de Qualcomm. Ce changement s'inscrit dans une stratégie initiée il y a deux ans, lorsque le constructeur a décidé d'abandonner les cœurs d'efficacité.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Dimensity 9500 : MediaTek maintient son architecture sans cœurs d'efficacité
Le Dimensity 9500 reprend le choix audacieux du Dimensity 9300, lancé en novembre 2023 : l'absence totale de cœurs d'efficacité. La puce intègre un processeur 8 cœurs composé d'un cœur ARM C1-Ultra cadencé à 4,21 GHz avec 2 Mo de cache L2, de trois cœurs ARM C1-Premium à 3,50 GHz avec 1 Mo de cache L2, et de quatre cœurs ARM C1-Pro à 2,70 GHz.
Cette approche a d'ailleurs influencé un géant du secteur. Qualcomm, qui équipait encore son Snapdragon 8 Gen 3 d'octobre 2023 de deux cœurs d'efficacité ARM Cortex-A520, les a finalement supprimés dès le Snapdragon 8 Elite l'année suivante. Le fondeur américain a alors justifié ce virage en expliquant que ses cœurs Oryon, cadencés à haute fréquence, pouvaient gérer les tâches légères avec autant d'efficacité que les petits cœurs ARM, rendant ces derniers inutiles.
Le Dimensity 9500 surpasse le Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur AnTuTu
Sur le benchmark AnTuTu 10, le Dimensity 9500 obtient un score supérieur à celui du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Les performances sur Geekbench 6 confirment également la compétitivité de la puce taïwanaise face aux solutions haut de gamme du marché. De toute évidence, cette montée en puissance contraste avec la stratégie de Samsung. L'Exynos 2500, présenté en juin dernier, conserve des cœurs d'efficacité malgré des problèmes de rendement et de stabilité thermique.
Selon les informations récentes, l'Exynos 2600 maintient ces composants, bien que les scores Geekbench 6 révélés atteignent 3 455 points en mono-cœur et 11 621 points en multi-cœurs. Samsung devrait débourser plusieurs milliards de dollars pour équiper ses Galaxy S26 Ultra de puces Snapdragon 8 Elite Gen 5, faute de performances suffisantes de ses propres processeurs.