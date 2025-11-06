Samsung prépare activement la sortie de sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme, les Galaxy S26. Mais selon les dernières déclarations d’un partenaire clé, le constructeur aurait déjà fait un choix stratégique majeur sur le cœur de ses futurs modèles.
Chaque lancement de Galaxy S s’accompagne de la même question : quelle puce se cachera sous le capot ? Pour 2026, la réponse semble plus complexe que jamais. Entre ambitions technologiques, contraintes industrielles et prudence stratégique, Samsung avance à pas mesurés. Et les dernières informations issues des échanges financiers de Qualcomm laissent entrevoir un scénario bien différent de celui espéré par les fans les plus attachés à la marque coréenne.
Et à la fin, c'est Qualcomm qui gagne
Lors de sa présentation des résultats du quatrième trimestre 2025, Qualcomm a officialisé son partenariat renforcé avec Samsung, confirmant qu’il fournira environ trois quarts des processeurs de la gamme Galaxy S26. Une déclaration sans ambiguïté : « Sur le Galaxy S25, nous étions à 100 %. Notre hypothèse pour tout nouveau Galaxy est désormais de 75 %. C’est notre base pour le Galaxy S26 », a précisé la direction de Qualcomm.
Cette annonce enterre presque définitivement le rêve d’un retour massif de l’Exynos sur les modèles premium. Après une génération S25 intégralement propulsée par le Snapdragon 8 Elite, la firme coréenne espérait réintroduire son propre Exynos 2600, gravé en 2 nanomètres, pour rééquilibrer sa dépendance technologique. Mais dans les faits, cette ambition se limite à 25 % de la production mondiale, principalement sur les marchés asiatiques.
Cette répartition illustre la stratégie prudente du constructeur : minimiser les risques après plusieurs déconvenues passées avec ses processeurs maison, souvent critiqués pour leur chauffe et leur moindre autonomie face aux puces Snapdragon.
Samsung n'arriverait pas à suivre la cadence dans la production de ses propres puces mobiles
Pourtant, la nouvelle génération Exynos a des arguments à faire valoir. Gravée en 2 nm selon le procédé GAA (Gate-All-Around), la puce consommerait seulement 7,6 W en charge multicœur et 3,6 W en single-core, tout en surpassant même l’Apple A19 Pro sur le ratio performance par watt, selon les premiers benchmarks internes.
Malgré ces chiffres prometteurs, Samsung semble manquer de confiance dans la fiabilité de sa production et la constance des performances. Les rendements faibles de ses chaînes 2 nm, estimés à 50 %, limiteraient encore la disponibilité du composant. Une situation qui pousse logiquement la marque à confier la majorité des modèles Galaxy S26 au Snapdragon 8 Elite Gen 5, le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm.
Pour la marque américaine, cette victoire stratégique confirme son statut de fournisseur incontournable du haut de gamme Android, tout en consolidant une relation historique avec Samsung. Pour le constructeur coréen, en revanche, ce choix prudent souligne la difficulté persistante à faire de l’Exynos un vrai concurrent au Snapdragon.
Le Galaxy S26 sera donc, encore une fois, majoritairement américain sous le capot, preuve que la sécurité reste la priorité de Samsung, qui espère bien relever la tête après la récente déconfiture de son modèle ultra-fin, le Samsung Galaxy S25 Edge. Les prochains smartphones de la marque n'ont clairement pas le droit à l'erreur.