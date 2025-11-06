Lors de sa présentation des résultats du quatrième trimestre 2025, Qualcomm a officialisé son partenariat renforcé avec Samsung, confirmant qu’il fournira environ trois quarts des processeurs de la gamme Galaxy S26. Une déclaration sans ambiguïté : « Sur le Galaxy S25, nous étions à 100 %. Notre hypothèse pour tout nouveau Galaxy est désormais de 75 %. C’est notre base pour le Galaxy S26 », a précisé la direction de Qualcomm.

Cette annonce enterre presque définitivement le rêve d’un retour massif de l’Exynos sur les modèles premium. Après une génération S25 intégralement propulsée par le Snapdragon 8 Elite, la firme coréenne espérait réintroduire son propre Exynos 2600, gravé en 2 nanomètres, pour rééquilibrer sa dépendance technologique. Mais dans les faits, cette ambition se limite à 25 % de la production mondiale, principalement sur les marchés asiatiques.

Cette répartition illustre la stratégie prudente du constructeur : minimiser les risques après plusieurs déconvenues passées avec ses processeurs maison, souvent critiqués pour leur chauffe et leur moindre autonomie face aux puces Snapdragon.