Alors que le moulin des rumeurs commence à se mettre en marche au sujet des Galaxy S26, des sources business affirment que Samsung veut jouer gros avec sa prochaine génération. Au point de revoir à la hausse ses prédictions de vente. Mais avec quels arguments ?
D'après les derniers bruits de couloir, Samsung lancerait sa nouvelle gamme de smartphones avec un peu de retard cette année. Un délai destiné à peaufiner sa copie, pour des Galaxy S26 sur lesquels la marque fait visiblement peser de lourdes responsabilités : celles de tirer les bénéfices de la division mobile de la marque vers le haut. En effet, les chiffres de Samsung, s'ils sont toujours au vert, ont tendance à stagner depuis une bonne décennie.
Vers une année record pour Samsung ?
D'après les informations du média business coréen MK (rapportés par BGR), Samsung souhaiterait vendre plus de 24 millions de Galaxy S26 dans les six premiers mois de leur commercialisation. Une prédiction qui signe une belle augmentation, par rapport aux 22 millions de Galaxy S25 écoulés sur la même période cette année.
Sur toute l'année 2026, la marque espère même vendre plus de 35 millions de ses nouveaux smartphones haut de gamme, pour un total de 240 millions de téléphones (et 27 millions de tablettes) au terme de son exercice fiscal. Des chiffres vertigineux — qui rappellent au passage que l'entrée et le milieu de gamme sont indubitablement les segments les plus populaires chez Samsung, et qui invitent surtout à se demander comment le leader du marché compte convaincre autant de personnes de s'offrir son dernier jouet.
Comment Samsung espère écouler des palettes de ses Galaxy S26
D'après les premières rumeurs concernant les Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ (ou Edge) et S26 Ultra, ces futurs smartphones ont l'air de s'inscrire dans une parfaite continuité de leurs prédécesseurs. Mis à part quelques petites modifications esthétiques censées rendre le modèle Ultra plus confortable à utiliser, on ignore encore quel argument marketing massue Samsung compte utiliser pour titiller les technophiles aux poches profondes.
En effet, il se murmure déjà qu'il faudra s'attendre à une hausse de prix généralisée sur la prochaine gamme de smartphones de Samsung. Les rumeurs parlent d'une centaine d'euros, peut-être réservés à certains modèles comme le S26 Ultra, qui pourrait alors tutoyer les 1600 euros dans son édition de série.
Selon certains observateurs, Samsung pourrait miser, l'année prochaine, sur les innovations permises par sa nouvelle puce Exynos 2600 et sur la surpuissante Snapdragon 8 Elite Gen 5 (que l'on vient tout juste de tester sur le REDMAGIC 11 Pro) pour convaincre. L'utilsation de nouvelles batteries haute-densité est également une piste envisageable, qui pourrait améliorer sensiblement l'autonomie des nouveaux smartphones de la marque.
Enfin, ne faisons pas comme si l'intelligence artificielle n'allait pas jouer un rôle majeur dans les objectifs de Samsung. Galaxy AI est une suite déjà impressionnante, peut-être encore davantage que ne le sont les outils de Google, et les Galaxy S26 devraient logiquement pousser la barre encore plus loin en la matière.
Gardons toutefois à l'esprit que Samsung avait annoncé que les fonctions Galaxy AI resteraient gratuites… jusqu'à la fin 2025. Samsung pourrait ainsi profiter du lancement des S26 pour annoncer une formule payante débloquant des fonctionnalités inédites pour ses nouveaux mobiles.