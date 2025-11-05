Sur toute l'année 2026, la marque espère même vendre plus de 35 millions de ses nouveaux smartphones haut de gamme, pour un total de 240 millions de téléphones (et 27 millions de tablettes) au terme de son exercice fiscal. Des chiffres vertigineux — qui rappellent au passage que l'entrée et le milieu de gamme sont indubitablement les segments les plus populaires chez Samsung, et qui invitent surtout à se demander comment le leader du marché compte convaincre autant de personnes de s'offrir son dernier jouet.