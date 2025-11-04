Samsung sortira dans quelques mois sa nouvelle série de smartphones Galaxy S26. Mais ça pourrait se faire avec des prix en augmentation.
Il va y avoir du changement qui va accompagner la nouvelle série de smartphones haut de gamme Galaxy S26. On sait ainsi que, à cause notamment des problèmes rencontrés avec le modèle Edge, Samsung a finalement décidé de les présenter à la fin du mois de février. Mais ça ne sera pas la seule évolution à laquelle il faudra s'attendre. Préparez votre portefeuille !
Les prix des composants internes des Galaxy S26 ont augmenté
Cette année, Apple a réussi à sortir une série d'iPhone 17, dont le modèle de base n'a pas vu son prix revu à la hausse, malgré une mémoire doublée, à 256 Go. Samsung ne semble malheureusement pas parti pour faire la même chose que son éternel rival.
En effet, selon une information du média sud-coréen ETNews, le constructeur doit faire face à une hausse du coût des composants internes. Résultats, selon la même source, « l'essor du marché des semi-conducteurs de mémoire et la hausse progressive des prix des composants clés » pourrait entraîner Samsung à augmenter le tarif des smartphones de la série Galaxy S26.
Une hausse de prix de 10% ?
Le média ne donne pas de détails sur ce que pourraient être les nouveaux prix des Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra. Mais il faut noter que, selon Samsung, le prix des processeurs a crû en moyenne de 12%, alors que de leur côté, les modules photo doivent subir une hausse de 8% de leur prix. Peut-on penser que Samsung pourrait décider d'une hausse du tarif de ces smartphones pouvant aller jusqu'à 10% ?
Si le constructeur imposait une hausse montant aux environs de 100 euros supplémentaires, il s'agirait d'un type d'augmentation de tarif que l'on aura déjà pu voir dans le passé, entre deux générations de téléphone. Le leader mondial du secteur sautera-t-il le pas ?