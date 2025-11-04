Cette année, Apple a réussi à sortir une série d'iPhone 17, dont le modèle de base n'a pas vu son prix revu à la hausse, malgré une mémoire doublée, à 256 Go. Samsung ne semble malheureusement pas parti pour faire la même chose que son éternel rival.

En effet, selon une information du média sud-coréen ETNews, le constructeur doit faire face à une hausse du coût des composants internes. Résultats, selon la même source, « l'essor du marché des semi-conducteurs de mémoire et la hausse progressive des prix des composants clés » pourrait entraîner Samsung à augmenter le tarif des smartphones de la série Galaxy S26.