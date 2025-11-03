On sait enfin quand Samsung va préparer sa nouvelle série Galaxy S26. Et il faudra être un peu plus patient cette fois.
Après Apple et Xiaomi à la rentrée, le prochain géant programmé pour sortir sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, c'est Samsung. Le constructeur sud-coréen a en effet l'habitude de présenter au début de chaque nouvelle année ses derniers appareils. Ce sera encore le cas cette fois pour les Galaxy S26, sauf que cette fois, il y aura un peu de retard à l'allumage, comme on commençait à s'y attendre.
Rendez-vous le 25 février à San Francisco
On le craignait. Samsung a dernièrement rencontré plusieurs problèmes, que ce soit avec la nouvelle puce Exynos 2600, ou bien le modèle Edge. Résultat, son événement Unpacked, traditionnellement organisé entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février, devra finalement avoir lieu quelques semaines plus tard.
C'est le leaker Jukan, qui nous apprend dans un message posté sur X la date de ce moment toujours important dans la teche. Le Galaxy Unpacked 2026 se tiendra ainsi l'année prochaine le 25 février 2026, dans la ville de San Francisco (Californie).
Une présentation axée autour de l'intelligence artificielle
Un point de chute qui n'est pas choisi au hasard. « Samsung prépare son premier événement Unpacked à San Francisco depuis trois ans, depuis le S23 en 2023 […]. San Francisco étant devenu le centre névralgique de la technologie IA (intelligence artificielle), c'est l'endroit idéal pour Samsung, pionnier de l'ère des smartphones IA, pour organiser son événement » a ainsi expliqué une source au leaker.
Les smartphones au programme seront les modèles traditionnels, celui de base, le Galaxy Plus et le Galaxy Ultra. Pour ce qui est d'une éventuelle nouvelle édition Edge, on rappelle que si la première déclinaison Edge n'a pas trouvé son public, Samsung serait en train de travailler depuis quelques mois sur un téléphone qui serait encore plus fin, ce qui laisse à penser que l'on pourrait voir un quatrième Galaxy S26 arriver sur le marché l'an prochain.