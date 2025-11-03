On le craignait. Samsung a dernièrement rencontré plusieurs problèmes, que ce soit avec la nouvelle puce Exynos 2600, ou bien le modèle Edge. Résultat, son événement Unpacked, traditionnellement organisé entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février, devra finalement avoir lieu quelques semaines plus tard.

C'est le leaker Jukan, qui nous apprend dans un message posté sur X la date de ce moment toujours important dans la teche. Le Galaxy Unpacked 2026 se tiendra ainsi l'année prochaine le 25 février 2026, dans la ville de San Francisco (Californie).