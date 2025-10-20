Sur le Galaxy S26 Ultra, cette réorganisation serait encore plus visible, avec un encadrement distinct pour chaque capteur. Ce changement permettrait de renforcer la stabilité du module et d’améliorer l’intégration du zoom optique, tout en offrant une signature visuelle plus forte. Sur le Galaxy S26 Pro, en revanche, les lignes resteraient sobres, avec un dos plus épuré et un châssis légèrement affiné. Le modèle Ultra proposerait lui un coloris orange, qui n'est pas sans rappeler celui de l'iPhone 17 Pro cette année.

Mais si l’extérieur évolue, la partie photo n’en fait pas autant. Selon les dernières informations, le Galaxy S26 Pro conserverait le même trio de capteurs que son prédécesseur :

un capteur principal ISOCELL GN3 de 50 Mpx, le même que le Galaxy S25

un ultra grand-angle de 12 Mpx,

un téléobjectif 3x de 10 Mpx.

Les différences se joueraient donc au niveau du traitement d’image grâce à un nouvel algorithme et au moteur d’IA intégré au processeur. Les clichés devraient ainsi bénéficier d’une meilleure gestion de la lumière, des couleurs et du bruit numérique, mais sans aucun changement matériel. Pour rappel, le capteur principal supposé du Galaxy S26 Pro serait le même que celui du Samsung Galaxy S22, sorti en février 2022.