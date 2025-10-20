Les premières images du futur Galaxy S26 Pro confirment un changement de style à l’arrière du smartphone, mais malgré cette évolution visuelle, les améliorations photo devraient rester minimes.
Les grandes manœuvres s'accélèrent du côté de Samsung, ainsi que les premières fuites. Le constructeur coréen prépare activement le lancement de sa prochaine génération de smartphones premium. Attendu pour le premier trimestre 2026, ce nouveau modèle se veut une évolution mesurée du Galaxy S25 plutôt qu’une révolution. Malgré les protections mises en place par la marque, les premières infos sur ces modèles très attendus nous parviennent aujourd'hui, accompagnées d'un premier visuel qui nous montre une évolution du design habituel des smartphones.
Un nouveau bloc photo, mais des capteurs identiques pour le Galaxy S26 Pro
À quelques mois de son lancement officiel, le Galaxy S26 Pro, le nom qui serait donné au Galaxy S26 de base, commence à se dévoiler à travers une série de fuites. La première surprise concerne le design du bloc photo. Samsung abandonnerait le look minimaliste des générations précédentes au profit d’un îlot vertical plus marqué, rappelant certains modèles concurrents comme l’iPhone 17 Pro ou le Pixel 10.
Sur le Galaxy S26 Ultra, cette réorganisation serait encore plus visible, avec un encadrement distinct pour chaque capteur. Ce changement permettrait de renforcer la stabilité du module et d’améliorer l’intégration du zoom optique, tout en offrant une signature visuelle plus forte. Sur le Galaxy S26 Pro, en revanche, les lignes resteraient sobres, avec un dos plus épuré et un châssis légèrement affiné. Le modèle Ultra proposerait lui un coloris orange, qui n'est pas sans rappeler celui de l'iPhone 17 Pro cette année.
Mais si l’extérieur évolue, la partie photo n’en fait pas autant. Selon les dernières informations, le Galaxy S26 Pro conserverait le même trio de capteurs que son prédécesseur :
- un capteur principal ISOCELL GN3 de 50 Mpx, le même que le Galaxy S25
- un ultra grand-angle de 12 Mpx,
- un téléobjectif 3x de 10 Mpx.
Les différences se joueraient donc au niveau du traitement d’image grâce à un nouvel algorithme et au moteur d’IA intégré au processeur. Les clichés devraient ainsi bénéficier d’une meilleure gestion de la lumière, des couleurs et du bruit numérique, mais sans aucun changement matériel. Pour rappel, le capteur principal supposé du Galaxy S26 Pro serait le même que celui du Samsung Galaxy S22, sorti en février 2022.
Plus de batterie, et une puce Exynos pour les modèles européens
Côté performances, le Galaxy S26 Pro embarquerait la nouvelle puce Exynos 2600, gravée en 3 nm, qui remplacerait l’Exynos 2400 de la génération précédente. Une mise à jour qui promet des gains d’efficacité énergétique, mais qui pourrait décevoir les utilisateurs à la recherche de puissance brute, la puce coréenne ne rivalisant pas encore avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5, attendu sur la plupart des flagships Android de 2026.
Cette différence de traitement ne concernerait toutefois pas tous les marchés : les modèles vendus aux États-Unis devraient toujours bénéficier du Snapdragon, plus performant, tandis que l’Europe conserverait la version Exynos.
La bonne nouvelle vient de la batterie, qui gagnerait en capacité pour atteindre 4 300 mAh, contre 4 000 mAh sur le Galaxy S25. Ce renfort devrait offrir une meilleure autonomie, notamment en usage multimédia ou en photo, tout en compensant les besoins énergétiques croissants liés à l’intelligence artificielle embarquée. Nous n'avons pas encore de détails concernant le Galaxy S26 Ultra.
Les différents smartphones devraient être présentés courant janvier 2026 lors d'un évènement organisé par la marque. D'ici là, soyez assurés que de nombreuses fuites devraient régulièrement arriver pour nous livrer tous les détails de ces nouveaux smartphones avant leur sortie.