Le Galaxy S26 Ultra se précise, avec de nouvelles informations sur son design et ses dimensions. Des fuites récentes révèlent des détails sur un smartphone potentiellement plus grand et plus ergonomique que ses prédécesseurs.
- Le Galaxy S26 Ultra présente des dimensions légèrement augmentées et des coins plus arrondis pour une meilleure ergonomie.
- Il conserve un capteur photo principal de 200 MP et une batterie de 5 000 mAh, avec une charge rapide de 60W.
- Ces changements visent à améliorer le confort d'utilisation, notamment pour les utilisateurs des modèles précédents.
Des informations sur le Samsung Galaxy S26 Ultra commencent d'ores et déjà à circuler sur la Toile. Un leaker de longue date a publié un rendu qui nous donne une meilleure idée de ce à quoi on peut s'attendre au lancement de l'appareil. Ces images, établies sur des dimensions divulguées, montrent un appareil aux coins plus arrondis que le S25 Ultra.
Galaxy S26 Ultra : un design légèrement repensé… pour une meilleure ergonomie ?
Le leaker Ice Universe a publié sur la plateforme X un rendu du Galaxy S26 Ultra, réalisé à partir des dimensions qui ont fuité. Cette image révèle des coins plus arrondis que le modèle Ultra actuel. Le leaker a également partagé une photo avec les détails de la hauteur et de la largeur, montrant que le S26 Ultra est légèrement plus large et plus grand que son prédécesseur. Il a précisé sur Weibo que le téléphone mesurera 163,4 x 77,9 x 7,9 mm, ce qui le rend légèrement plus fin que le S25 Ultra (8.2mm).
Cette évolution vers des coins plus arrondis pourrait être une bonne nouvelle pour les propriétaires des Galaxy S24 Ultra ou S23 Ultra, dont les angles vifs ont généré des plaintes d'inconfort lors d'utilisations prolongées. De plus, des signalements de poches de jeans endommagées par ces angles tranchants ont été rapportés. Bien que Samsung ait déjà assoupli les coins du S25 Ultra, il est rassurant de savoir que le S26 Ultra pourrait aller encore plus loin dans cette direction.
Une partie photo améliorée et une charge rapide de 60W
Au-delà des modifications dimensionnelles, les fuites évoquent un arsenal technique digne d'un flagship de 2026. Le S26 Ultra conserverait un capteur principal de 200 MP doté d'une ouverture élargie, promettant des performances photographiques renforcées. L'écran bénéficierait d'une protection contre les regards indiscrets, tandis que l'autonomie reposerait sur une batterie de 5 000 mAh.
La charge rapide filaire de 60W constituerait enfin la mise à niveau tant attendue par les utilisateurs Samsung, qui accusent un retard indéniable face à la concurrence chinoise sur ce point. Si ces informations se confirment, elles devraient positionner le S26 Ultra comme une évolution en douceur plutôt qu'une révolution à proprement parler.
