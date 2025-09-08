Le leaker Ice Universe a publié sur la plateforme X un rendu du Galaxy S26 Ultra, réalisé à partir des dimensions qui ont fuité. Cette image révèle des coins plus arrondis que le modèle Ultra actuel. Le leaker a également partagé une photo avec les détails de la hauteur et de la largeur, montrant que le S26 Ultra est légèrement plus large et plus grand que son prédécesseur. Il a précisé sur Weibo que le téléphone mesurera 163,4 x 77,9 x 7,9 mm, ce qui le rend légèrement plus fin que le S25 Ultra (8.2mm).

Cette évolution vers des coins plus arrondis pourrait être une bonne nouvelle pour les propriétaires des Galaxy S24 Ultra ou S23 Ultra, dont les angles vifs ont généré des plaintes d'inconfort lors d'utilisations prolongées. De plus, des signalements de poches de jeans endommagées par ces angles tranchants ont été rapportés. Bien que Samsung ait déjà assoupli les coins du S25 Ultra, il est rassurant de savoir que le S26 Ultra pourrait aller encore plus loin dans cette direction.