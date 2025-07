Si le changement ne vous émoustille pas à première vue, il faut savoir que cette amélioration (peut-être trop légère pour certains) s'effectue alors que le Galaxy S26 Ultra sera encore plus fin que le S25 Ultra.

Ce dernier affiche en effet une épaisseur de 8,2 nm. Or, si l'on en croit Ice Universe, le Galaxy S26 Ultra verra lui son épaisseur tomber sous les 8 nm.

« Le boîtier reste plus fin, avec moins de 8 nm, l'écran est plus grand, la longueur et la largeur du boîtier sont légèrement augmentées, et le poids est réduit de quelques grammes » a-t-il ainsi résumé. De quoi lui assurer un joli succès au début de l'année prochaine ?