Plus intrigant pour un appareil d'aussi grande taille (on parle d'un écran 6,9" plus haut que son prédécesseur), le Samsung Galaxy S26 Ultra pourrait s'affiner. D'après l'informateur, il pourrait passer sous la barre des 8 mm, et même perdre quelques grammes. Les ingénieurs s'étant fait la main sur l'ultrafin Galaxy S25 Edge, ils peuvent désormais appliquer leurs techniques sur d'autres smartphones du catalogue.