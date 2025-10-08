Voilà plusieurs années que le design des Samsung Galaxy S n'a évolué qu'à la marge. En 2026, les S26 devraient continuer sur cette lancée… même si le S26 Ultra pourrait s'habiller d'un nouveau coloris pour le moins étonnant.
D'après une fuite qu'il appartient évidemment de prendre pour ce qu'elle est, Samsung envisage d'embrasser le orange pour son prochain smartphone haut de gamme. Le même orange qu'un certain Apple, qui donne à son iPhone 17 Pro et 17 Pro Max un look très particulier. Une possibilité accueillie pour le moins tièdement par les fans de la marque sur Internet.
« Pourquoi Samsung veut à ce point ressembler à Apple ? »
À en croire ces photos volées représentant les Samsung Galaxy S26 Ultra (attendus en janvier prochain), le leader du marché déclinerait donc son flagship le plus onéreux dans un coloris flamboyant qui évoque, forcément, le dernier-né de chez Apple.
La nouvelle ne susciterait sans doute pas autant d'émois auprès des fans si elle n'arrivait pas seulement quelques semaines après la sortie des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Après tout, on s'est rarement offusqués devant les coloris des smartphones de Samsung (plutôt sobres, jusqu'à présent).
Pourtant, la fanbase de Samsung se fait étonnamment vocale sur le post Reddit où a émergé cette image. « C'est forcément une blague », s'interroge un internaute, quand un autre écrit carrément que « l'originalité est morte », arguant que « toutes les grosses entreprises de smartphones essaient de faire comme Apple ». Une réaction épidermique à ce qui n'est pourtant qu'un coloris (hypothétique) parmi d'autres options moins osées.
L'arroseur arrosé
Une part considérable de l'ironie de la situation vient du fait que Samsung n'a jamais retenu ses coups pour se moquer d'Apple. L'an dernier, la marque avait notamment détourné une publicité de l'iPad Pro pour mettre en avant ses propres produits.
Il y a quelques semaines, rebelotte avec une autre réclame destinée à vendre sa suite Galaxy AI, et qui illustre parfaitement le « retard » accumulé par Apple en matière d'IA.
Bref, une habitude, de la part de Samsung, qui fait tout son possible pour être considéré comme un leader et non pas un suiveur…