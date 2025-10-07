Lors de son officialisation, l'iPhone 17 Pro s'est particulièrement fait remarquer avec sa teinte Orange Cosmique. Les utilisateurs d'appareils Android (mais pas que) vont désormais pouvoir s'approprier cette couleur grâce à l'accessoiriste Dbrand.
Dbrand n'aura pas attendu bien longtemps avant de s’inviter sur le terrain d’Apple. La marque canadienne, connue pour ses habillages d’appareils personnalisés, propose désormais une nouvelle série de skins reprenant la teinte « Cosmic Orange » de l’iPhone 17 Pro. L’entreprise promet une imitation parfaitement fidèle de la couleur choisie par la marque à la pomme pour son dernier modèle haut de gamme.
iPhone 17 Pro : le Cosmic Orange étendu à une vaste gamme d'appareils grâce à Dbrand
Les skins Dbrand concernent l'intégralité des catégories de produits référencés par la marque. Ces nouveaux revêtements offrent ainsi aux utilisateurs d'appareils Android la possibilité d'adopter cette teinte vive. En effet, cette option est dès à présent disponible pour les téléphones Samsung et Google Pixel, mais également pour l'iPhone Air et la gamme iPhone 17 d'Apple. Pour les clients Apple possédant déjà un iPhone 17 Pro ou 17 Pro Max orange, sachez que ces skins permettent d'harmoniser cette couleur citronnée sur leurs autres équipements, notamment les MacBook et les iPad.
Dans son communiqué, Dbrand ne manque pas faire un peu d'humour : « Lorsque Tim Cook a choisi le nouveau coloris Orange Cosmique, il était loin de se douter que nous allions le copier pour un skin assorti ». L'entreprise ajoute : « Pour être honnête, nous ne pensions pas qu'il serait assez populaire pour justifier une imitation. Maintenant que c'est le cas, nous sommes ravis de transformer votre Android en iPhone Temu ».
Une couleur finalement plus attrayante qu'escompté
Bien que cette variante ne fasse pas entièrement l'unanimité auprès du grand public, l'attrait pour l'iPhone 17 Pro orange était malgré tout palpable dès le jour de sa commercialisation. Les chiffres de précommande semblent d'ailleurs indiquer que l'iPhone 17 Pro Max orange s'est retrouvé en rupture de stock plus rapidement que les autres variantes. De plus, une recherche rapide sur YouTube confirme d'ailleurs que cette couleur est globalement très appréciée des testeurs et utilisateurs de l'iPhone 17 Pro.
Est-que la firme de Cupertino prendra à nouveau le pari de proposer une teinte inhabituelle avec la sortie de l'iPhone 18 Pro l'année prochaine ? Peut-on s'attendre à voir l'Orange Cosmique débarquer sur l'iPhone 17 d'entrée de gamme ultérieurement ? En attendant, Dbrand vous propose un moyen de ne pas trop envier les propriétaires d'iPhone 17 Pro en transformant votre smartphone Google ou Samsung en « iPhone Temu ».
