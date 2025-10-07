Les skins Dbrand concernent l'intégralité des catégories de produits référencés par la marque. Ces nouveaux revêtements offrent ainsi aux utilisateurs d'appareils Android la possibilité d'adopter cette teinte vive. En effet, cette option est dès à présent disponible pour les téléphones Samsung et Google Pixel, mais également pour l'iPhone Air et la gamme iPhone 17 d'Apple. Pour les clients Apple possédant déjà un iPhone 17 Pro ou 17 Pro Max orange, sachez que ces skins permettent d'harmoniser cette couleur citronnée sur leurs autres équipements, notamment les MacBook et les iPad.

Dans son communiqué, Dbrand ne manque pas faire un peu d'humour : « Lorsque Tim Cook a choisi le nouveau coloris Orange Cosmique, il était loin de se douter que nous allions le copier pour un skin assorti ». L'entreprise ajoute : « Pour être honnête, nous ne pensions pas qu'il serait assez populaire pour justifier une imitation. Maintenant que c'est le cas, nous sommes ravis de transformer votre Android en iPhone Temu ».