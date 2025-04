Nouvelle sans vraiment l'être (on se rappelle par exemple du Bleu clair des iPhone 13 Pro il y a quelques années), cette couleur pourrait en tout cas prendre la place de l'actuel coloris « Titane naturel » des iPhone 16 Pro, qu'Apple proposait déjà avec l'iPhone 15 Pro en 2023.

Selon Majin Bu, ce bleu ciel serait effectivement proche de celui des derniers MacBook Air, mais plus audacieux que celui des iPhone 13 Pro. Suffisamment du moins pour que le leaker le décrive comme « plus étonnant », mais aussi comme étant « d'une teinte raffinée, éclatante et moderne ».

Qui sait, ce changement pourrait peut être, s'il se confirme, aider l'iPhone à retrouver un peu de tonus sur le marché chinois.