La première est purement économique. IDC l'explique dans son analyse : le gouvernement chinois a instauré début 2025 une subvention permettant aux citoyennes et citoyens de se faire rembourser 15% du montant de leurs achats tech s'ils sont inférieurs à 6000 yuans (~715€). L'iPhone 16 entame les enchères à 5999 yuans, mais c'est loin d'être le modèle le plus vendu du catalogue de la marque. D'après Statista, l'iPhone 16 Pro Max et l'iPhone 16 Pro sont les plus populaires du dernier line up d'Apple.