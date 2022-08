Selon cette fuite, l'iPhone 14 pourrait arborer une nouvelle couleur

Le 7 septembre prochain aura lieu la keynote de la marque à la pomme pour présenter l'iPhone quatorzième du nom. Mais en attendant, une vidéo trouvée sur Weibo et partagée sur Twitter par l'utilisateur « DuanRui » laisse entrevoir, 6 secondes durant, ce qui pourrait être un iPhone 14 Pro dans une robe bleue encore inconnue.

Il faut dire que si, selon WCCFTech, il reste plausible qu'Apple songe à faire évoluer les actuels coloris bleu et bleu alpin proposés pour ses iPhone 13 et iPhone 13 Pro, l'information ne peut encore être confirmée. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que suivant la lumière à laquelle est exposé cet iPhone, des tons violets prennent le pas sur le bleu. Une innovation qui apparaîtrait comme surprenante, tant l'entreprise de Cupertino reste particulièrement traditionnelle en ce qui concerne les couleurs de ses smartphones.