En version 15 pouces, le MacBook Air M4 de 15 pouces est affiché à un tarif de départ de 1499 euros en France. On y trouve alors 16 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage. Le modèle qu’Apple nous a prêté pour ce test (16 Go de RAM/1 To de SSD) est pour sa part affiché à 1 999 euros.

Quelle que soit la configuration choisie, rappelons que le MacBook Air de 15 pouces embarque dans tous les cas la même puce M4 à 10 cœurs CPU/10 cœurs GPU et bien sûr le même écran Liquid Retina.

Ce nouveau placement tarifaire est avantageux par rapport à l’année dernière. En configuration de base, le MacBook Air M4 de 15 pouces le plus abordable (16 Go de RAM) est en effet moins cher de 100 euros par rapport à son prédécesseur… alors que ce dernier se limitait à 8 Go de RAM en version de base à son lancement. Le rapport équipement/prix est donc bien meilleur cette année qu’en 2024 sur cette référence. Une rareté chez Apple.