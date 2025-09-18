Alors que l’iPhone 17 n’est pas encore lancé, les premières rumeurs sur l’iPhone 18 Pro commencent déjà à circuler. Les fuites évoquent un design proche du modèle actuel, avec quelques évolutions notables.
Apple s’apprête à sortir d'ici quelques heures sa nouvelle gamme d’iPhone 17 et un modèle baptisé iPhone Air. Pourtant, les premiers bruits de couloirs concernant son successeur, l’iPhone 18 Pro, commencent à bruisser. Selon un leaker réputé sur les réseaux sociaux chinois, Digital Chat Station, les futurs modèles conserveraient les grandes lignes de leurs prédécesseurs. Toutefois, des ajustements techniques et esthétiques viendraient renouveler le design du smartphone par petites touches.
Un dos transparent pour l'iPhone 18 Pro ?
L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max conserveraient les mêmes tailles d’écran que les générations actuelles, soit 6,3 et 6,9 pouces. Le bloc photo arrière reprendrait également l’organisation en plateau avec trois capteurs disposés en triangle, comme sur l’iPhone 17 Pro. Ce choix traduit une continuité visuelle qui ne devrait pas surprendre les fidèles de la marque.
Un changement plus inattendu concernerait le Ceramic Shield à l’arrière, qui adopterait un aspect légèrement transparent. Les détails à ce sujet restent limités, mais cette nouveauté pourrait apporter une touche esthétique inédite à la gamme Pro. Apple chercherait ainsi à introduire une variation subtile sans bouleverser l’identité du produit. On imagine mal Apple proposer un aperçu complet des entrailles de son smartphone à la manière d'un Nothing Phone 3, mais pourquoi pas un entre deux qui ferait le lien avec Liquid Glass, le nouveau design du système iOS et ses nombreux effets de transparence.
Par ailleurs, les rumeurs évoquent l’intégration d’un nouveau système de refroidissement. L’iPhone 18 Pro bénéficierait d’une chambre à vapeur en acier inoxydable, censée améliorer la dissipation thermique. Cette évolution viendrait renforcer les performances globales, notamment lors d’une utilisation intensive. La chambre à vapeur de l'iPhone 17 Pro est aujourd'hui taillée dans le corps unibody en aluminium.
Une mise à jour matérielle importante pour maitriser la consommation énergétique
Côté matériel, les iPhone 18 Pro devraient en toute logique intégrer la puce A20 Pro gravée en 2 nm par TSMC. Ce saut technologique promet une consommation réduite et des performances accrues. Le modem maison C2 remplacerait quant à lui les solutions Qualcomm, confirmant la volonté d’Apple de contrôler davantage ses composants stratégiques.
D’autres ajustements plus modestes sont également évoqués. Un précédent rapport mentionnait une Dynamic Island plus compacte, même si l’intégration d’un Face ID sous l’écran ne serait pas prévue à ce stade. Apple privilégierait donc des améliorations progressives plutôt qu’un bouleversement.
Ces rumeurs doivent toutefois être prises avec prudence. À plus d’un an de la sortie supposée de l’iPhone 18 Pro, les caractéristiques peuvent encore évoluer. Apple procède souvent à des ajustements de design ou de composants dans les derniers mois qui précèdent la production finale.
Pour le moment, place à l'iPhone 17 Pro qui arrive dans les magasins ce vendredi 19 septembre avec une flopée de nouveautés et bien entendu ce coloris orange qui fait tant parler.
