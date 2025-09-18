L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max conserveraient les mêmes tailles d’écran que les générations actuelles, soit 6,3 et 6,9 pouces. Le bloc photo arrière reprendrait également l’organisation en plateau avec trois capteurs disposés en triangle, comme sur l’iPhone 17 Pro. Ce choix traduit une continuité visuelle qui ne devrait pas surprendre les fidèles de la marque.

Un changement plus inattendu concernerait le Ceramic Shield à l’arrière, qui adopterait un aspect légèrement transparent. Les détails à ce sujet restent limités, mais cette nouveauté pourrait apporter une touche esthétique inédite à la gamme Pro. Apple chercherait ainsi à introduire une variation subtile sans bouleverser l’identité du produit. On imagine mal Apple proposer un aperçu complet des entrailles de son smartphone à la manière d'un Nothing Phone 3, mais pourquoi pas un entre deux qui ferait le lien avec Liquid Glass, le nouveau design du système iOS et ses nombreux effets de transparence.

Par ailleurs, les rumeurs évoquent l’intégration d’un nouveau système de refroidissement. L’iPhone 18 Pro bénéficierait d’une chambre à vapeur en acier inoxydable, censée améliorer la dissipation thermique. Cette évolution viendrait renforcer les performances globales, notamment lors d’une utilisation intensive. La chambre à vapeur de l'iPhone 17 Pro est aujourd'hui taillée dans le corps unibody en aluminium.