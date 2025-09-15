Pour se débarrasser de l'encoche, il faut avant tout être en mesure de faire disparaître les capteurs de la caméra TrueDepth sous l'écran, ce qui représente un défi technique majeur. En effet, les capteurs de Face ID, tout comme l'appareil photo frontal, doivent capter la lumière avec une grande précision. Mais placer les pixels de l'écran au-dessus de ces composants perturbent ce processus, créant des distorsions ou une perte de qualité d’image.