Et si la Dynamic Island de l'iPhone 18 était drastiquement réduite ? C'est ce que prétend un nouveau leak, confirmant des rumeurs qui s'intensifient depuis le début de l'année.
- Un nouveau leak suggère que la Dynamic Island de l'iPhone 18 pourrait être significativement réduite.
- Apple n'a pas apporté de grands changements à celle de l'iPhone 17, laissant place à des évolutions possibles.
- Le futur design de la Dynamic Island pourrait varier entre les modèles standard et Pro de l'iPhone 18.
Car de ce côté-là, aucun grand changement n'a été proposé par la marque à la pomme sur sa nouvelle série d'iPhone 17. Mais cet aspect clé du design d'Apple semble voué à évoluer sur les prochains modèles, reste encore à savoir sous quelle forme exactement, ainsi que les ajustements qui seront mis en place selon la gamme standard et Pro.
Une Dynamic Island plus compacte
Pour se débarrasser de l'encoche, il faut avant tout être en mesure de faire disparaître les capteurs de la caméra TrueDepth sous l'écran, ce qui représente un défi technique majeur. En effet, les capteurs de Face ID, tout comme l'appareil photo frontal, doivent capter la lumière avec une grande précision. Mais placer les pixels de l'écran au-dessus de ces composants perturbent ce processus, créant des distorsions ou une perte de qualité d’image.
C'est la raison pour laquelle l'entreprise utilise encore la Dynamic Island pour les loger de manière optimale. Tout cela pourrait bientôt changer : selon le leaker chinois Instant Digital, la firme de Cupertino passera le pas dès l'année prochaine. Ainsi, l'iPhone 18 adopterait une encoche encore plus étroite grâce à l'adoption de composants plus compacts. Il insiste en revanche sur sur un point clé : malgré ce gain de place, ni Face ID, ni la caméra ne passeraient sous l’écran pour cette génération.
Une différence entre les iPhone 18 et 18 Pro ?
Cette information renforce l'idée qu'Apple prévoit aussi des nouveautés notables côté design pour ses prochains modèles. Depuis le début de l'année, d'autres leakers chinois ont partagé des éléments similaires, évoquant l'arrivée progressive d'un Face ID dissimulé sous l'écran sur l'iPhone 18 Pro.
Une tendance semble donc se dessiner : tandis que l'iPhone 18 standard profiterait surtout d'un affinement de la Dynamic Island, les modèles Pro pourraient amorcer la transition vers un design plus épuré. La technologie serait ensuite drastiquement peaufinée pour la sortie de l'iPhone 19, prévue en 2027. Bien sûr, tout cela pourrait encore évoluer, mais ces différentes indications offrent un aperçu de la vision d'Apple pour les prochains iPhone.