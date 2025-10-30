On s'attendait à ce que finalement Samsung abandonne le modèle Edge. En fait, ce ne serait pas exactement le cas.
Ces derniers temps, on a tendance à mettre en terre la tentative des géants du smartphone de commercialiser des smartphones extrêmement fin. Il semble en effet que ce soit déjà le désastre pour l'iPhone 17 Air, un constat que l'on a aussi répété pour le modèle Edge de Samsung, les rumeurs dernièrement indiquant que le constructeur l'abandonnerait, pour faire revenir le Galaxy S26 Plus. Mais la réalité serait plus compliquée.
Un Samsung « More Slim » en cours de développement
Normalement, les plans de Samsung étaient de remplacer le modèle Galaxy S26 Plus par un Galaxy S26 Edge. Mais devant des ventes extrêmement décevantes du Galaxy S25 Edge, Samsung a dû finalement faire machine arrière, et faire revenir le modèle « Plus ». Mais cette décision n'était pas la fin de l'histoire.
Comme nous l'apprend le média néerlandais Galaxy Club, Samsung serait en fait en train de travailler depuis plusieurs mois sur un appareil dont le nom de code est « More Slim », ce qui est intéressant quand on sait que le nom de code du Galaxy S25 Edge était « Slim ». Et sachant que ce projet a été lancé bien plus tard que celui de feu Galaxy S26 Edge, il semble assez clair que ce nom de code n'était pas celui du modèle Edge annulé.
Un smartphone en plus des trois haut de gamme Galaxy S26 ?
L'appellation « More Slim » laisse aussi entendre que Samsung chercherait à faire encore plus fin que ce qui était déjà fait pour le premier Galaxy S25 Edge. Pour rappel, ce dernier était déjà particulièrement frêle, avec une épaisseur incroyable de 5,8 mm. Jusqu'où Samsung voudra-t-il donc aller dans la prouesse technologique ?
À noter que si un smartphone qui se démarque par sa finesse reste donc encore dans les cartons de Samsung, on peut douter qu'il soit prêt pour le lancement de la série Galaxy S26 dans les premiers mois de 2026. On peut donc imaginer que les trois premiers haut de gamme Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra sortiront d'abord, puis que ce sera, un peu plus tard, le tour de ce fameux « More Slim ».