Normalement, les plans de Samsung étaient de remplacer le modèle Galaxy S26 Plus par un Galaxy S26 Edge. Mais devant des ventes extrêmement décevantes du Galaxy S25 Edge, Samsung a dû finalement faire machine arrière, et faire revenir le modèle « Plus ». Mais cette décision n'était pas la fin de l'histoire.

Comme nous l'apprend le média néerlandais Galaxy Club, Samsung serait en fait en train de travailler depuis plusieurs mois sur un appareil dont le nom de code est « More Slim », ce qui est intéressant quand on sait que le nom de code du Galaxy S25 Edge était « Slim ». Et sachant que ce projet a été lancé bien plus tard que celui de feu Galaxy S26 Edge, il semble assez clair que ce nom de code n'était pas celui du modèle Edge annulé.