L’expérience du smartphone ultrafin n’aura pas duré. Face à des ventes décevantes, Samsung aurait décidé de mettre un terme à sa gamme de téléphones “Edge”.
Des mois de teasing, des tonnes de rumeurs et une communication assez massive n'auront pas suffi. Samsung ne prolongera pas l’aventure du Samsung Galaxy S25 Edge. Selon plusieurs médias sud-coréens, le constructeur a pris la décision d’annuler purement et simplement le développement du Galaxy S26 Edge, à peine cinq mois après la sortie du modèle précédent. Les ventes du S25 Edge, bien en dessous des attentes, auraient scellé le sort de cette gamme pensée pour rivaliser avec l’iPhone Air d’Apple et incarner une nouvelle génération de smartphones ultrafins.
Des ventes catastrophiques pour le smartphone le plus fin imaginé par Samsung
Présenté comme le smartphone premium le plus fin jamais conçu par Samsung, le Galaxy S25 Edge faisait le choix de la légèreté au détriment de certaines caractéristiques techniques. Plus mince de 1,4 mm que le Galaxy S25 standard, il embarquait une batterie réduite et un module photo simplifié, tout en étant vendu plus cher. De sérieux compromis que le public n’a visiblement pas jugé convaincants.
Les chiffres de ventes parlent d’eux-mêmes : à la fin du mois d’août, le Galaxy S25 Edge s’était écoulé à 1,31 million d’exemplaires, contre plus de 8 millions pour le S25, 5 millions pour le S25 Plus et plus de 12 millions pour le S25 Ultra. Ces performances jugées « nettement inférieures aux prévisions » auraient poussé Samsung à arrêter la production du modèle dès que les stocks restants seront écoulés.
Un cadre de la marque, cité anonymement par la presse coréenne, aurait confirmé : « Je ne sais pas si la gamme ultrafine reviendra, mais cela semble peu probable pour le moment. Vous pouvez considérer qu’elle a essentiellement disparu ».
Les gens veulent des smartphones fins, mais ne les achètent pas
Avec cette décision, Samsung reviendrait à une gamme Galaxy S classique composée de trois modèles : le Galaxy S26 (ou S26 Pro), le S26 Plus et le S26 Ultra. La firme aurait d’ailleurs relancé le développement du S26 Plus, initialement mis de côté au profit du S26 Edge, afin de maintenir une offre cohérente en 2026.
Les sources indiquent que le Galaxy S26 Edge était pourtant finalisé, ce qui laisse la porte ouverte à une éventuelle sortie ultérieure, bien que cette option semble peu probable. La marque semble désormais préférer miser sur des appareils plus équilibrés, après l’échec de ce concept ultrafin.
L’histoire du Galaxy S25 Edge illustre une tendance commune à l’industrie : le public reste attaché à la performance et à l’autonomie, même au prix d’un design plus épais. D’ailleurs, l’iPhone Air, lui aussi vendu sur son design et sa finesse ne rencontrerait pas non plus le succès espéré. Le smartphone est déjà proposé avec des remises jusqu'à 200 euros moins d'un mois après sa sortie, un signe que les ventes ne sont pas aussi bonnes qu'espérées.
Le message semble clair : le grand public, qui réclame pourtant régulièrement des smartphones moins épais et plus légers, n’est pas encore prêt à sacrifier la puissance sur l’autel de la finesse.