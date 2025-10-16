Présenté comme le smartphone premium le plus fin jamais conçu par Samsung, le Galaxy S25 Edge faisait le choix de la légèreté au détriment de certaines caractéristiques techniques. Plus mince de 1,4 mm que le Galaxy S25 standard, il embarquait une batterie réduite et un module photo simplifié, tout en étant vendu plus cher. De sérieux compromis que le public n’a visiblement pas jugé convaincants.

Les chiffres de ventes parlent d’eux-mêmes : à la fin du mois d’août, le Galaxy S25 Edge s’était écoulé à 1,31 million d’exemplaires, contre plus de 8 millions pour le S25, 5 millions pour le S25 Plus et plus de 12 millions pour le S25 Ultra. Ces performances jugées « nettement inférieures aux prévisions » auraient poussé Samsung à arrêter la production du modèle dès que les stocks restants seront écoulés.

Un cadre de la marque, cité anonymement par la presse coréenne, aurait confirmé : « Je ne sais pas si la gamme ultrafine reviendra, mais cela semble peu probable pour le moment. Vous pouvez considérer qu’elle a essentiellement disparu ».