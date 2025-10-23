Apple est déjà dans les grandes manœuvres, après le lancement de sa nouvelle série. Nikkei Asia nous apprend en effet qu'un peu plus d'un mois après le lancement de l'iPhone 17 Air, Apple a déjà décidé de diminuer très fortement sa production.

Et pour cause, hormis l'exception de la Chine, où il a connu un vrai succès, la demande pour l'iPhone 17 Air est particulièrement faible. Résultat, Apple s'adapte, avec un niveau de production qui est dorénavant proche de celui d'un iPhone « en mode fin de production. »