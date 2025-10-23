Apple a tenté le pari du smartphone ultra-fin avec l'iPhone 17 Air. Mais il semble que le public n'ait pas vraiment mordu à l'hameçon.
Cette année, la sortie de la nouvelle série iPhone 17 a été marquée par l'arrivée sur le marché de l'iPhone 17 Air, un smartphone Apple d'une finesse jamais vue chez la marque. Ce modèle était conçu comme une réponse au Samsung Galaxy S25 Edge, dans une volonté de la firme de Cupertino de tenter un nouveau pari. Mais le pari n'a semble-t-il pas fonctionné.
Apple réduit drastiquement la production de l'iPhone 17 Air
Apple est déjà dans les grandes manœuvres, après le lancement de sa nouvelle série. Nikkei Asia nous apprend en effet qu'un peu plus d'un mois après le lancement de l'iPhone 17 Air, Apple a déjà décidé de diminuer très fortement sa production.
Et pour cause, hormis l'exception de la Chine, où il a connu un vrai succès, la demande pour l'iPhone 17 Air est particulièrement faible. Résultat, Apple s'adapte, avec un niveau de production qui est dorénavant proche de celui d'un iPhone « en mode fin de production. »
Les autres iPhone 17 font le plein
Cet échec est d'autant plus apparent que le reste des modèles de la lignée iPhone 17 enregistrent eux une demande plus élevée qu'attendu, que ce soit l'iPhone 17 de base ou bien les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. Selon deux sources du média Nikkei Asia, Apple aurait ainsi accru de 5 millions d'unités ses commandes auprès des fournisseurs pour le modèle iPhone 17.
De même, des commandes supplémentaires ont été passées pour les déclinaisons iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Pour rappel, les premiers chiffres de ventes pour les iPhone 17 montrent une hausse des ventes de +14% lors des 10 premiers jours de commercialisation en Chine et aux États-Unis par rapport à la série iPhone 16. De quoi donner le sourire du côté d'Apple.