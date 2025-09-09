L'an dernier, Apple ne s'est pas particulièrement démarqué avec sa série d'iPhone 16. En 2024, alors que l'entreprise avait initialement comme objectif de produire 90 millions d'unités, les ventes en deçà des attentes l'avaient obligé à revoir à la baisse ses objectifs, pour ne produire cette année-là que 84 millions de smartphones.

Mais 2025 est attendu d'un autre pied, si l'on en croit les informations de The Elec. Le média sud-coréen affirme en effet qu'Apple veut produire 100 millions d'unités de ses iPhone 17, ce qui laisse clairement à penser qu'Apple est optimiste pour ces nouveaux modèles.