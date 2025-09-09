Apple est sur le point de présenter ses nouveaux iPhone 17. Des appareils sur lesquels le groupe compte beaucoup, semble-t-il !
Ce mardi 9 septembre, Apple entame une nouvelle saison avec la présentation officielle de ses iPhone 17, qui vont notamment accueillir un nouveau modèle iPhone 17 Air. Des smartphones qui pourraient beaucoup plus plaire que l'édition précédente iPhone 16. En tout cas, selon les projections que fait le constructeur des smartphones siglés de la pomme croquée a fait.
Apple compterait produire près de 100 millions d'iPhone 17 cette année
L'an dernier, Apple ne s'est pas particulièrement démarqué avec sa série d'iPhone 16. En 2024, alors que l'entreprise avait initialement comme objectif de produire 90 millions d'unités, les ventes en deçà des attentes l'avaient obligé à revoir à la baisse ses objectifs, pour ne produire cette année-là que 84 millions de smartphones.
Mais 2025 est attendu d'un autre pied, si l'on en croit les informations de The Elec. Le média sud-coréen affirme en effet qu'Apple veut produire 100 millions d'unités de ses iPhone 17, ce qui laisse clairement à penser qu'Apple est optimiste pour ces nouveaux modèles.
L'iPhone 17 Pro Max, la locomotive d'Apple
Et parmi les quatre déclinaisons, c'est, toujours selon la même source, l'iPhone 17 Pro Max qui sera le plus produit. Ce qui n'est pas une surprise, vu l'habituelle popularité de ce modèle. Derrière, c'est l'iPhone 17 qui va bénéficier le plus des commandes d'Apple à ses sous-traitants, l'iPhone 17 Air se plaçant lui à la troisième place.
La seule information manquante du côté de The Elec est la répartition de la production des iPhone 17 entre la Chine et l'Inde, une donnée qui pourrait être intéressant au vu des droits de douane que veut imposer Donald Trump, et ce surtout contre son rival chinois. Car si le public pourrait préférer les iPhone 17 aux iPhone 16, il faut aussi voir quel sera leur prix dans les prochains mois avec une administration Trump extrêmement volatile.