Les bons chiffres de vente au lancement se confirment pour l'iPhone 17. Il affiche ainsi un départ bien meilleur que la série sortie l'an dernier.
Après les ventes relativement médiocres de l'iPhone 16, on pouvait se demander si Apple allait réussir à retomber sur ses pieds avec la nouvelle génération iPhone 17, présentée il y a maintenant un peu plus d'un mois. L'inquiétude n'aura finalement pas trop duré au sein de la firme de Cupertino, au vu des chiffres des ventes affichés par ces smartphones.
Une hausse de la demande de 14% lors des 10 premiers jours de vente
Les données transmises par la firme de recherche spécialisée dans la tech Counterpoint sont formels. La série iPhone 17 connaît un départ bien meilleur que celui de l'iPhone 16, avec des ventes beaucoup plus fortes.
Plus exactement, lors des 10 premiers jours de commercialisation, les deux marchés les plus importants d'Apple, les États-Unis et la Chine, affichent globalement une hausse des ventes de 14% par rapport à la même période l'an dernier.
L'iPhone 17 de base affiche une jolie performance
Et cette hausse touche tous les modèles. Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max ensemble voient ainsi leur demande augmenter de +12% par rapport à celle enregistré à l'époque des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.
Mais la meilleure performance, et de loin, tient au modèle de base iPhone 17. Il surclasse très fortement l'iPhone 16, avec une augmentation de la demande de tout simplement +31%. Quant à l'iPhone 17 Air, dont la sortie en Chine avait été reportée, il a été l'objet d'une demande aussi soudaine que massive lorsque les pré-commandes ont finalement été ouvertes, il y a quelques jours.
Pour Counterpoint, l'une des raisons de ces succès serait à trouver du côté des acheteurs d'iPhone de la période Covid. Ces derniers, qui ont acquis leur appareil il y a ainsi 4 à 5 ans, seraient arrivés au moment d'acquérir une version plus récente de leur iPhone.
