Et cette hausse touche tous les modèles. Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max ensemble voient ainsi leur demande augmenter de +12% par rapport à celle enregistré à l'époque des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Mais la meilleure performance, et de loin, tient au modèle de base iPhone 17. Il surclasse très fortement l'iPhone 16, avec une augmentation de la demande de tout simplement +31%. Quant à l'iPhone 17 Air, dont la sortie en Chine avait été reportée, il a été l'objet d'une demande aussi soudaine que massive lorsque les pré-commandes ont finalement été ouvertes, il y a quelques jours.

Pour Counterpoint, l'une des raisons de ces succès serait à trouver du côté des acheteurs d'iPhone de la période Covid. Ces derniers, qui ont acquis leur appareil il y a ainsi 4 à 5 ans, seraient arrivés au moment d'acquérir une version plus récente de leur iPhone.