Là où les différences sont plus marquées, c'est en jeu. Comme l'iPhone Air, la puce de l'iPhone 17 est amputée d'un cœur GPU. Genshin Impact supporte d'être lancé en qualité Élevée et à 120 fps, mais on subira occasionnellement quelques baisses de framerate pas bien gênantes. Ce qui sera plus gênant, en revanche, c'est la chauffe. Contrairement à ses grands frères, l'iPhone 17 affiche toujours une conception « à l'ancienne », et sans chambre à vapeur qui aide à répartir la chaleur sur l'ensemble du châssis. Ce n'est pas inédit ni exclusif à ce modèle : comme l'iPhone 16 et ceux avant lui, la montée en température peut paraître un peu brutale sur les tâches graphiques un peu gourmandes, et venir créer un inconfort en tenant le smartphone pendant de longues sessions.