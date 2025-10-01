L'iPhone 17 fait presque tâche dans le nouveau line-up d'Apple. Rendez-vous compte : le pauvre n'a même pas droit à une vidéo dédiée sur la chaîne YouTube du constructeur. Un désamour qui n'est que de façade. Nous allons le voir, Apple nous offre cette année ce que nous avons toujours appelé de nos vœux. Et si c'était le meilleur iPhone à acheter cette année ?
Vous n'avez pas pu passer à côté de la nouvelle. En cette fin 2025, tous les nouveaux smartphones d'Apple profitent ENFIN d'un écran 120 Hz. Et, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, la firme de Cupertino ne s'est même pas embêté à niveler celui de l'iPhone 17 vers le bas. Alors, où est le piège ? Au risque de décevoir les haters… je le cherche encore.
Dans la boîte de l'iPhone 17
- Câble USB-C vers USB-C.
Design : (presque) inchangé
On aurait tôt fait de considérer que l'iPhone 17 est l'iPhone 16 décliné dans de nouveaux coloris. Pas si vite. Si ce modèle est finalement le plus classique de la nouvelle gamme, il y a bien eu des changements notables dans son design.
La première est qu'il est plus grand. En fait, il reprend les dimensions de l'iPhone 16 Pro de l'an dernier, et troque son écran 6,1" pour un nouveau de 6,3" aux bordures affinées. En main, cela ne change pas grand-chose, mais on y gagne en surface d'affichage. L'iPhone classique reste sacrément confortable à utiliser à une main, même avec cette poussée de croissance.
Les deux appareils photo sont, comme l'an dernier, placés dans une capsule transparente d'un coloris un peu plus foncé que la finition choisie. Cela crée un contraste très réussi, et met parfaitement en valeur le duo de capteurs du smartphone.
D'autres nouveautés sont moins visibles, comme l'apport du nouveau verre Ceramic Shield 2 à l'avant. Pour le reste, on retrouve un produit que l'on connaît bien et qui, rassurez-vous, dispose toujours d'un emplacement pour la carte SIM physique. Seul l'iPhone Air nous fait défaut sur cet aspect. À ce titre, contrairement à son cousin maigrichon, l'iPhone 17 présente bien deux haut-parleurs. Mais, même si son épaisseur (8 mm) est loin d'être rédhibitoire, je dois bien avouer qu'après avoir passé la semaine dernière avec l'iPhone Air, il me paraît presque gigantesque ! C'est fou comme on s'y habitue vite.
Enfin, je passe rapidement sur certains aspects que vous devez déjà connaître : le bouton Action est toujours là, tout comme l'étrange Commande de l'appareil photo (qu'Apple n'a même pas évoqué une seule fois dans sa conférence…). L'iPhone est certifié IP68, et présente un port de recharge USB-C autorisant les transferts en USB 2.0. Les normes les plus modernes sont réservées aux iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.
Écran : enfin du 120 Hz !
Je ne vais pas faire semblant : le big deal de l'iPhone 17, c'est incontestablement qu'il passe ENFIN dans l'ère moderne en abandonnant l'irritant écran 60 Hz de ses prédécesseurs. Et, là où l'on aurait pu miser sur un Apple mesquin, qui réserverait ses meilleures dalles aux modèles Pro, il n'en est rien. L'intégralité de la nouvelle gamme profite du même écran OLED LTPO (1-120 Hz) à la luminosité époustouflante de 3 000 nits. L'iPhone 17 n'est pas moins lisible que l'iPhone 17 Pro Max en extérieur. Et, pour une marque habituée à segmenter son catalogue, ce n'est pas une petite nouvelle !
Forcément, ça change beaucoup la donne. Pour qui n'a jamais possédé que des iPhone « classiques », ça va faire un sacré choc. Souvenez-vous de la première fois que vous avez profité d'un écran cadencé à plus de 60 Hz. De cette impression de fluidité presque surnaturelle. Avec l'iPhone 17, ce sont des millions de personnes qui vont enfin découvrir ce petit plaisir. Je les envie presque !
Performances : une puce A19 surpuissante
L'iPhone 17 est le seul modèle de cette année à ne pas profiter de la puce A19 Pro. Il embarque la version standard de cette puce gravée en 3 nm et, sans grande surprise, elle produit d'excellents résultats. En fait, d'après nos benchmarks, elle s'en sort même mieux que la A19 Pro de l'iPhone Air dans la plupart des tests.
Cela s'explique par une dissipation thermique plus importante sur le modèle standard. La chaleur a (un peu) plus d'espace pour se répartir dans le châssis, bridant (un peu) moins les performances. Dans les faits, je préfère être honnête avec vous : je ne fais aucune différence, pour mon usage, entre les performances d'un iPhone 17, d'un iPhone Air ou 17 Pro Max. Le téléphone est d'une fluidité irréprochable et absolument constante.
Là où les différences sont plus marquées, c'est en jeu. Comme l'iPhone Air, la puce de l'iPhone 17 est amputée d'un cœur GPU. Genshin Impact supporte d'être lancé en qualité Élevée et à 120 fps, mais on subira occasionnellement quelques baisses de framerate pas bien gênantes. Ce qui sera plus gênant, en revanche, c'est la chauffe. Contrairement à ses grands frères, l'iPhone 17 affiche toujours une conception « à l'ancienne », et sans chambre à vapeur qui aide à répartir la chaleur sur l'ensemble du châssis. Ce n'est pas inédit ni exclusif à ce modèle : comme l'iPhone 16 et ceux avant lui, la montée en température peut paraître un peu brutale sur les tâches graphiques un peu gourmandes, et venir créer un inconfort en tenant le smartphone pendant de longues sessions.
Interface : des apports bienvenus sur l'iPhone standard
Comme tous les autres iPhone cette année, l'iPhone 17 est livré avec iOS 26 et sa nouvelle interface Liquid Glass sur laquelle on a déjà à peu près tout dit depuis deux mois. Un nouveau langage graphique qui repose en particulier sur les effets de transparence et l'imitation de surfaces en verre, qui crée autant de soucis (occasionnels, dans mon cas) de lisibilité qu'il impressionne par son côté futuriste et il faut le dire, jamais vu ailleurs (non, Windows Vista ne compte pas).
Côté fonctionnalités, l'iPhone 17 offre les mêmes que l'iPhone Air et, dans les grandes lignes, que les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Ces deux-là proposent également des nouveautés exclusives en vidéo, qui ne concernent (et intéressent) que les professionnels de l'image. Pour l'essentiel, tout le monde est logé à la même enseigne donc.
Par contre, écran 120 Hz oblige, l'iPhone standard est désormais capable d'activer le mode always on qui permet d'avoir en permanence l'heure et quelques widgets en vue lorsque le smartphone n'est pas utilisé. Une fonction qui a logiquement un impact sur l'autonomie. Pas tant que ça, remarquez : en 2023, avec l'apparition du mode sur les iPhone 14 Pro, nous relayions les tests d'une chaîne YouTube dont les conclusions étaient que le mode always on consommait 0,8 % de batterie supplémentaire par heure. Mis bout à bout, cela fait tout de même environ 20 % par jour.
Personnellement, je ne l'active pas (j'apprécie que mon attention puisse se fixer sur autre chose que mon smartphone, de temps en temps), mais j'apprécie qu'Apple offre désormais cette option sur tous ses smartphones. Enfin, tous sauf l'iPhone 16e, bien sûr.
Côté Apple Intelligence, c'est le calme plat. L'IA d'Apple patine un peu, et franchement ce n'est pas pour me déplaire. Il existe suffisamment de grandes entreprises de la tech qui nous demandent d'ouvrir grand la bouche pour gober à grandes cuillerées leur intelligence artificielle aux apports discutables. Siri ne sert toujours pas à grand-chose ; Visual Intelligence est un peu complexe à prendre en main, mais peut notamment servir pour enregistrer rapidement un événement dans son calendrier en prenant en photo un flyer, par exemple ; et les fonctions de traduction en direct sont retardées en Europe à cause de la guéguerre qui oppose Apple et la Commission européenne.
Est-ce que c'est rédhibitoire ? Pas pour moi. Si j'ai besoin d'utiliser l'intelligence artificielle, ce ne sont pas les applications tierces qui manquent sur l'App Store.
Enfin, Apple promet toujours par défaut cinq ans de mises à jour pour ses iPhone. En réalité, la marque offre toujours un peu plus. Par exemple, l'iPhone 11 sorti en 2019 peut être mis à jour vers iOS 26, ce qui lui fait donc six ans.
Appareil photo : une configuration équilibrée
L'iPhone 17 fait évoluer sa configuration photo sans toucher à son module principal (qui n'en avait pas vraiment besoin, soyons clairs). En revanche, l'ultra-grand-angle se hisse désormais au même niveau que celui des modèles Pro et l'optique avant progresse tout en réservant un twist bienvenu.
La configuration photo de l'iPhone 17 :
- Grand-angle : 48 Mpx, 1/1.56", f/1.6, IBIS ;
- Ultra grand-angle : 48 Mpx, 1/2.55", f/2.2 ;
- Selfie : 18 Mpx, f/1.9.
Grand-angle
Je commence à bien le connaître, le grand-angle de l'iPhone standard. Il s'agit en réalité du même que l'an dernier, et que celui que je viens d'éprouver dans mon test de l'iPhone Air. Un capteur de 48 mégapixels, surmonté d'un objectif à large ouverture, qui produit des images parfaitement équilibrées, bien contrasté (j'apprécie que les ombres restent présentes), et au piqué très intéressant pour un modèle « non pro ».
Comme d'habitude, Apple permet de paramétrer les photos à son image avec les Styles Photographiques (j'ai l'habitude d'opter pour le profil « Or », bien plus chaleureux). Ici, j'ai laissé les réglages par défaut, plus représentatif de ce que découvriront les acheteurs de l'iPhone 17.
Ultra grand-angle
C'est donc ça, le ruissellement ? L'iPhone 17 récupère cette année l'ultra-grand-angle de 48 mégapixels qui était introduit l'an dernier sur les iPhone 16 Pro. Une optique à l'excellent piqué, qui produit des photos débordantes de détails, et à la colorimétrie proche, sinon identique, au module principal. Le champ de vision est très large (120º), et prend donc tout son sens pour les photos de paysages.
Téléobjectif / Zoom
Si l'iPhone 17 ne dispose pas d'un véritable téléobjectif, la haute résolution du capteur principal sert de pis-aller. Apple vient découper un cadre de 12 mégapixels dans une photo prise à 48 mégapixels afin de simuler un zoom 2x (environ 50 mm). On perd un peu en finesse d'affichage, mais les photos restent tout à fait exploitables, et par ailleurs parfaitement taillées pour les portraits.
On peut aussi pousser le vice jusqu'à un zoom numérique 10x, mais ce n'est pas recommandable. On perd beaucoup trop de détails dans l'image et, selon la distance à laquelle se trouve votre sujet, c'est davantage une bouillie de pixels qui se présente sous nos yeux.
Photos de nuit
Les deux capteurs de l'iPhone 17 sont à l'aise en basse lumière. C'est l'évidence : le module principal est le meilleur des deux, avec une plus haute rétention de détails et un meilleur respect des couleurs. Toutefois, l'ultrawide s'en sort avec les honneurs grâce à l'apport du mode nuit qui vient allonger la pose et « figer » les éléments. Les meilleurs résultats sont naturellement obtenus sur des sujets immobiles.
Portraits et selfies
J'en parlais plus haut : le zoom numérique 2x est très adapté à l'exercice du portrait. C'est d'ailleurs lui qui est sélectionné par défaut lorsqu'on active le mode idoine (on peut aussi passer sur le 1x, mais pas le 0,5x). Le niveau de détail est excellent, tout comme le respect des tons de la peau et des couleurs en général. Il y a parfois quelques ratés sur le bokeh. Auquel cas, je préfère simplement prendre une photo classique, sans le mode portrait — l'ouverture à f/1.6 est suffisamment grande pour offrir un flou d'arrière-plan naturel et plus harmonieux.
Comme tous les autres iPhone cette année, le 17 adopte la nouvelle caméra avant Center Stage. Offrant 18 mégapixels, elle est au format carré, ce qui permet de passer d'une capture portrait en paysage sans même avoir à pivoter son smartphone. Une excellente idée, qui se conjugue à un capteur très capable, décuplant le niveau de détail offert les années précédentes sur le module avant vieillissant. Il avait bien besoin d'un peu d'amour !
Vidéo
Comme tous les iPhone depuis quelques années, l'iPhone 17 peut filmer en 4K à 60 images par seconde et en Dolby Vision. Il produit des films très détaillés, à la dynamique généreuse et à la stabilisation redoutable. L'ultra-grand-angle n'est pas en reste grâce à sa résolution plus généreuse cette année. Enfin, les iPhone 17 inaugurent la possibilité de filmer à la fois avec le module photo avant et le module arrière, mais seulement à 30 images par seconde (que ce soit en 4K ou en 1080p).
Autonomie : des progrès notables
L'iPhone 17 est censé représenter une grosse avancée en matière d'autonomie, prévient Apple. Sur son site, on peut notamment lire que ce modèle promet 30h de lecture vidéo, en progrès de 8h par rapport aux 22h de l'iPhone 16. Une promesse peut être un peu exagérée : à l'usage, l'iPhone 17 s'en sort très bien — bien mieux que l'iPhone Air —, mais devra tout de même être rechargé tous les jours par la plupart des utilisateurs et des utilisatrices.
J'avais à cœur de reprendre mon protocole de test à l'identique, mais surtout dans l'exact même ordre qu'avec l'iPhone Air afin de pouvoir les comparer directement. Sur le smartphone ultrafin d'Apple, j'étais déjà passé sous les 40 % d'autonomie à midi, après une matinée épuisante à base de lecture vidéo, de 20 minutes de jeu, de musique en 5G et de shooting. En faisant exactement la même chose avec l'iPhone 17, j'étais à 48 %. 10 % de plus donc, pour un temps d'écran similaire.
C'est à la fois beaucoup et insignifiant, d'après moi. Mais, comme je l'expliquais dans mon test du Air, je passe le plus clair de mon temps en Wi-Fi, avec mon téléphone posé sur son chargeur sans-fil. De manière générale, il faut retenir qu'Apple ne s'engage pas à plus d'une journée d'autonomie sur ses iPhone « standards ». Seuls les Pro Max sont vraiment capables d'encaisser deux jours loin d'un chargeur.
Le fait est qu'en allant me coucher avec 15 % de batterie restante, je me suis levé avec 7 %. Impossible de faire quoi que ce soit d'autre que de le brancher dans ces conditions. Et, la recharge justement, est correcte sans être fulgurante. Il faut compter environ 1h20 pour refaire le plein en filaire.
iPhone 17 : Prix, disponibilité et concurrence
L'iPhone 17 est lancé au même tarif que l'an dernier, à savoir 969 €. Une stabilité presque inespérée au vu du contexte commercial mondial, et des ajouts consentis à ce modèle par Apple. On ajoute d'ailleurs que le stockage de base est une nouvelle fois doublé : exit le 128 Go, c'est désormais 256 Go pour tous.
- iPhone 17 : 969 € (256 Go), 1219 € (512 Go)
Le nouvel iPhone s'attaque donc de front aux Google Pixel 10, aux Samsung Galaxy S25 et autres Xiaomi 15. On restera toutefois attentifs aux prochains modèles de chez Samsung et Xiaomi, tous deux attendus en début d'année prochaine.
iPhone 17 : l'avis de Clubic
Reprendre (presque) à l’identique le look de son prédécesseur risque de porter préjudice à l’iPhone 17. « Ouais, c’est le même que l’an dernier quoi », risque-t-on d’entendre. Mais, ne vous y méprenez pas : Apple a particulièrement soigné son modèle « de base », cette année.
Légèrement plus grand, il embarque ENFIN une dalle 120 Hz, qui a le bon goût de taper aussi haut que les modèles Pro en matière de luminosité. Sa puce A19 propose des performances stellaires pour tous les usages et son autonomie, correcte sans être renversante, marque un progrès notable par rapport au bilan de l’iPhone 16.
Pour ne rien gâcher, Apple tire un trait définitif sur les 128 Go de stockage, et offre à son iPhone 17 un duo de capteurs photo 48 mégapixels très polyvalent… le tout, sans aucune augmentation de prix. Honnêtement, l’iPhone classique n’a jamais paru aussi séduisant que cette année !
- Un écran plus grand et enfin en 120 Hz
- La luminosité irrésistible de l'écran
- Excellentes performances
- Autonomie en progrès
- Plus polyvalent en photo
- « Ancien » design qui chauffe encore pas mal en jeu
- Encore de l'USB 2.0
