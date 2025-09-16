La nouvelle série d'iPhone 17 connaît un démarrage de qualité. Bien meilleur en tout cas que ce qui avait été vu l'année dernière.
Cette année, Apple a voulu marquer les esprits avec ses nouveaux iPhone. Ça c'est vu évidemment avec l'arrivée sur le marché d'un nouveau modèle, l'iPhone 17 Air, qui doit s'imposer par son extrême finesse. La marque à la pomme croquée propose aussi des appareils à l'autonomie revue à la hausse – surtout pour ceux fonctionnant exclusivement avec une eSim. Des efforts qui semblent fonctionner, au vu des premiers résultats.
L'iPhone 17, au-dessus de l'iPhone 16
Cette année, Apple se prépare à produire près de 100 millions d'unités de ses iPhone 17, un chiffre bien au-dessus de celui des iPhone 16 l'an dernier, qui n'avaient pas atteint les objectifs estimés. Et le géant américain n'a semble-t-il finalement pas eu les yeux plus gros que le ventre, comme nous l'indique l'analyste Ming-Chi Kuo.
Ce dernier, qui a observé les objectifs de production d'Apple après une semaine de pré-commande, explique en effet que les iPhone 17 connaissent un meilleur départ que celui des iPhone 16. Un départ de qualité car, d'après la même source, les ventes sont au-dessus de celles de ses prédécesseurs.
L'iPhone 17 Pro Max est le modèle le plus populaire
Quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que l'iPhone 17 Pro Max devrait être l'appareil qui fera le plus parler de lui, puisque cette déclinaison connaît une hausse de 60% de sa production par rapport à son prédécesseur, l'iPhone 16 Pro Max.
Pour ce qui est du petit nouveau, l'iPhone 17 Air, il devrait vite faire oublier la déclinaison qu'il est destiné à remplacer (l'iPhone Plus). Apple a en effet pour objectif de produire trois fois plus d'iPhone 17 Air lors du troisième trimestre de cette année qu'il n'avait mis au monde à la même époque d'iPhone 16 Plus.
Tout montre ainsi qu'il devrait y avoir une réponse du marché bien plus positive pour ces téléphones que pour la série précédente. Et vous, faites-vous partie de ceux qui veulent s'offrir un nouvel iPhone ?