Cette année, Apple se prépare à produire près de 100 millions d'unités de ses iPhone 17, un chiffre bien au-dessus de celui des iPhone 16 l'an dernier, qui n'avaient pas atteint les objectifs estimés. Et le géant américain n'a semble-t-il finalement pas eu les yeux plus gros que le ventre, comme nous l'indique l'analyste Ming-Chi Kuo.

Ce dernier, qui a observé les objectifs de production d'Apple après une semaine de pré-commande, explique en effet que les iPhone 17 connaissent un meilleur départ que celui des iPhone 16. Un départ de qualité car, d'après la même source, les ventes sont au-dessus de celles de ses prédécesseurs.