Au-delà de cette partie graphique légèrement moins ambitieuse, l'appareil risque fort de limiter, aussi, les performances propres à la partie CPU de son A19 Pro pour éviter la surchauffe… mais alors à quelles performances globales faut-il s'attendre ?

Un premier élément de réponse nous provient du web chinois. Sur Weibo, un utilisateur a publié les résultats obtenus sur le benchmark Antutu par un iPhone équipé justement de la nouvelle puce A19 Pro. Au départ attribués à l'iPhone 17 Pro, ces résultats semblent en réalité être ceux d'un iPhone Air. De quoi éveiller notre intérêt.

Sur Antutu, la puce A19 Pro de l'iPhone Air serait ainsi capable de marquer 2 033 552 points en score global. À titre de comparaison, dans la base de données AnTuTu, l'A18 Pro de l'iPhone 16 Pro affiche un score de 1 954 677 points. On peut donc en déduire que l'iPhone Air serait globalement 4% plus rapide qu'un iPhone 16 Pro.