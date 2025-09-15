Malgré ses 5,6 mm d'épaisseur, l'iPhone Air parvient à embarquer, du moins sur le papier, la même puce A19 Pro que les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. Un premier benchmark attribué au bout du compte à l'appareil nous permet d'en savoir un peu plus sur ses performances.
« Le plus fin des iPhone. Avec la force des Pro. », c'est le slogan d'Apple pour son nouvel iPhone Air, mais l'on sait déjà que l'appareil ne profitera pas de sa puce A19 Pro de la même manière que ses cousins les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. Par rapport à ces derniers, le smartphone le plus fin jamais lancé par Apple fait déjà un compromis sur la partie graphique intégrée à sa puce A19 Pro, amputée pour l'occasion d'un coeur GPU.
L'iPhone 16 Pro légèrement battu
Au-delà de cette partie graphique légèrement moins ambitieuse, l'appareil risque fort de limiter, aussi, les performances propres à la partie CPU de son A19 Pro pour éviter la surchauffe… mais alors à quelles performances globales faut-il s'attendre ?
Un premier élément de réponse nous provient du web chinois. Sur Weibo, un utilisateur a publié les résultats obtenus sur le benchmark Antutu par un iPhone équipé justement de la nouvelle puce A19 Pro. Au départ attribués à l'iPhone 17 Pro, ces résultats semblent en réalité être ceux d'un iPhone Air. De quoi éveiller notre intérêt.
Sur Antutu, la puce A19 Pro de l'iPhone Air serait ainsi capable de marquer 2 033 552 points en score global. À titre de comparaison, dans la base de données AnTuTu, l'A18 Pro de l'iPhone 16 Pro affiche un score de 1 954 677 points. On peut donc en déduire que l'iPhone Air serait globalement 4% plus rapide qu'un iPhone 16 Pro.
Merci au 12 Go de RAM ?
Dans le cas présent, ce gain de performances est principalement dû au passage à 12 Go de RAM sur l'iPhone Air, en lieu et place des 8 Go de RAM installés à bord des anciens iPhone 16 Pro. Une piste qui prend d'ailleurs de l'épaisseur lorsqu'on jette cette fois un oeil au score de ce probable iPhone Air côté CPU, où il s'affiche 5,5% de recul face à la partie CPU d'un A18 Pro.
En revanche, L'appareil marque 362 712 points en score de mémoire vive, contre 242 810 points pour l'iPhone 16 Pro (soit 49% d'amélioration, souligne NotebookCheck), ce qui suggère qu'en dépit d'un processeur modérément bien exploité, l'appareil tirerait effectivement son épingle du jeu face aux anciens modèles Pro grâce à sa mémoire vive accrue.
Notons néanmoins que ces scores sont à prendre avec tout le recul nécessaire, en attendant la sortie officielle de l'iPhone Air (attendu le 26 septembre prochain) et les premiers tests indépendants. D'ici là, des optimisations logicielles peuvent encore intervenir pour doper les performances finales de l'appareil.