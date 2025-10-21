En toute fin de semaine dernière, Apple a ouvert les vannes en ce qui concerne les précommandes de son smartphone iPhone Air en Chine. Et selon le South China Morning Post, les stocks se sont écoulés « en quelques minutes » dans les magasins de Pékin, Shanghai et Tianjin.

En ligne, les délais de livraison ont rapidement glissé jusqu’au mois de novembre pour plusieurs configurations.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, était d’ailleurs sur place la semaine dernière, ce dernier ayant multiplié les rencontres avec les fans de la marque, les développeurs locaux et les employés des Apple Stores.