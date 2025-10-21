Après environ un bon mois d’attente, Apple a enfin lancé son iPhone Air sur le marché chinois, et contre toute attente, le succès a été immédiat.
Le dernier-né de la marque à la pomme, au design ultrafin et uniquement compatible avec la technologie eSIM, n’était pas disponible en Chine lors de sa sortie mondiale en septembre dernier. En cause : la réglementation très stricte du pays en matière d’eSIM, qui avait retardé sa commercialisation.
Énorme succès pour l'iPhone Air en Chine
En toute fin de semaine dernière, Apple a ouvert les vannes en ce qui concerne les précommandes de son smartphone iPhone Air en Chine. Et selon le South China Morning Post, les stocks se sont écoulés « en quelques minutes » dans les magasins de Pékin, Shanghai et Tianjin.
En ligne, les délais de livraison ont rapidement glissé jusqu’au mois de novembre pour plusieurs configurations.
Le PDG d’Apple, Tim Cook, était d’ailleurs sur place la semaine dernière, ce dernier ayant multiplié les rencontres avec les fans de la marque, les développeurs locaux et les employés des Apple Stores.
Un accueil plus terne dans le reste du monde
Un lancement pour le moins fulgurant, qui rappelle les précédents succès d’Apple en Chine, où les ventes d’iPhone s’envolent généralement à chaque refonte majeure du design. Et avec son allure minimaliste et son extrême finesse, l’iPhone Air incarne visiblement cette rupture esthétique tant appréciée par les consommateurs chinois.
Selon divers analystes toutefois (notamment Mizuho Securities), l'iPhone Air ne constituerait pas un succès commercial, en dehors de l'Asie. À tel point qu'Apple aurait déjà revu à la baisse ses prévisions de production de l’iPhone Air, avec un million d’unités en moins d’ici la fin de l’année.
À contrario, les prévisions mondiales de production pour la gamme iPhone 17 auraient été revues à la hausse. Selon plusieurs sources industrielles, Apple prévoit désormais d’assembler environ 94 millions d’unités d’ici le début de l’année 2026, contre les 88 millions initialement estimées.
Récemment, on s'interrogeait également sur le succès d'un autre smartphone misant sur une finesse extrême, à savoir le Galaxy S25 Edge, dont les ventes jugées décevantes auraient déjà scellé le sort de cette gamme très particulière chez Samsung.
