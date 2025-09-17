Alors que les avis après la présentation étaient sceptiques, l'iPhone Air est en fait une belle surprise. S'il n'est pas parfait, les acheteurs qui lorgnaient dessus avec une certaine hésitation, devraient être rassurés.
Apple a présenté l'iPhone Air, l'un des smartphones les plus fins du monde et le smartphone le plus fin de toute sa gamme, toutes générations confondues. Ce nouvel appareil laissait certains consommateurs sceptiques. Comment loger autant de puissance et une batterie convenable dans un smartphone aussi fin ? Les premiers tests nous donnent un avis sur ce smartphone au look incroyable.
Une finesse et une légèreté qui marquent
L’iPhone Air, avec ses 5,6 mm d’épaisseur et ses 165 grammes, se distingue immédiatement par son design. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro, doté d’un écran plus petit, pèse 206 grammes et mesure 8,75 mm d’épaisseur. La différence est palpable. Malgré une première impression de fragilité, l'armature en titane et la protection Ceramic Shield 2 rassurent. Le téléphone résiste à des tests de torsion titillant les 60 kilos de force, sans dommage apparent. Les testeurs soulignent une solidité inattendue, loin des craintes initiales d’un appareil trop délicat.
L’écran OLED de 6,5 pouces, avec une fréquence d'affichage de 120 Hz, offre une expérience visuelle fluide et lumineuse, même en plein soleil. L’utilisation de matériaux haut de gamme et une finition soignée contribuent à une sensation de qualité premium. Malgré-tout, le poids de l'appareil peut, dans un premier temps, donner l’impression d’un produit moins robuste.
Une bonne autonomie, mais qui a ses limites
Apple a opté pour une batterie lithium-ion haute densité, couplée à des optimisations logicielles et matérielles (iOS 26, puce A19 Pro, modem C1X). Résultat : une autonomie supérieure aux attentes, mais qui reste insuffisante pour les utilisateurs intensifs.
Utilisation modérée : le téléphone tient une journée complète, avec environ 5 heures d’écran actif et 18 % de batterie restante en fin de soirée.
Utilisation intensive : navigation, streaming, appels et réseaux sociaux peuvent vider la batterie dès 16h30, après une charge à 5h30 du matin.
Les testeurs notent que l’iPhone Air se situe entre les performances de l’iPhone 16 Pro et celles des modèles plus récents comme l’iPhone 17. La recharge via le MagSafe Battery, bien que pratique, ne permet pas une charge complète et ajoute un encombrement qui va à l’encontre de la philosophie ultra-fine du téléphone.
Des performances solides, mais des limites thermiques
La puce A19 Pro et les 12 Go de RAM assurent des performances fluides pour la plupart des tâches quotidiennes. Cependant, lors de sessions de jeu ou de benchmarks exigeants, la zone autour du module photo chauffe significativement, atteignant jusqu'à 48°C. Cette chaleur peut entraîner une légère baisse de performance, notamment dans des jeux graphiquement exigeants comme Assassin’s Creed Mirage.
- Un iPhone compact et performant
- Le bouton Action vite indispensable
- Déjà compatible Apple Intelligence
Malgré cela, l’iPhone Air surpasse l’iPhone 17 dans certains tests, grâce à une mémoire cache plus rapide et des optimisations logicielles. Les utilisateurs occasionnels ne devraient pas rencontrer de problèmes, mais les gamers ou ceux qui sollicitent fortement leur appareil pourraient préférer les modèles Pro, mieux refroidis et plus endurants.
Un appareil photo minimaliste
L’iPhone Air se contente d’un unique capteur principal de 48 MP, sans objectif ultra grand-angle ni téléobjectif. Forcément, l'appareil est moins polyvalent, surtout en basse lumière ou pour les prises de vue rapprochées. Les comparaisons avec l’iPhone 17, doté d’un système plus complet, montrent des résultats parfois moins nets.
Malgré cela, la qualité vidéo reste excellente, avec une stabilisation efficace et des couleurs fidèles. La nouvelle fonction Dual Capture, permettant d’enregistrer simultanément avec les caméras avant et arrière, est appréciable. Il est important de noter que ce n'est pas une innovation de la marque à la pomme.
Un téléphone pour un public spécifique
À 1229€, l’iPhone Air s’adresse avant tout amateurs d'un appareil ultra-fin. Son principal atout, sa finesse, est aussi son principal compromis. Cette minceur impacte l'autonomie et l'appareil photo.
Il conviendra donc aux utilisateurs prêts à sacrifier certaines fonctionnalités pour une expérience d'un smartphone ultra-fin. Pour les autres, les modèles classiques de la gamme iPhone 17 restent des alternatives plus polyvalentes.