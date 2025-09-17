L’iPhone Air, avec ses 5,6 mm d’épaisseur et ses 165 grammes, se distingue immédiatement par son design. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro, doté d’un écran plus petit, pèse 206 grammes et mesure 8,75 mm d’épaisseur. La différence est palpable. Malgré une première impression de fragilité, l'armature en titane et la protection Ceramic Shield 2 rassurent. Le téléphone résiste à des tests de torsion titillant les 60 kilos de force, sans dommage apparent. Les testeurs soulignent une solidité inattendue, loin des craintes initiales d’un appareil trop délicat.