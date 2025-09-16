Un nouveau style de photo fait son apparition sur l'iPhone. Si vous pensiez avoir obligatoirement besoin d'un iPhone 17 pour en profiter, vous allez. certainement pouvoir économiser un peu d'argent en gardant votre iPhone actuel.
Apple a déployé iOS 26 ce lundi, quelques mois après son annonce lors de la conférence des développeurs (WWDC) en juin. Cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés, dont un redesign du doux nom de "Liquid Glass", un système de filtrage des appels et de nouveaux sons de notification pour l’iPhone. Mais une nouveauté a fait plus de bruit que d'autres, les styles de photos, avec une nouveauté majeure nommée "Lumineux". Ces derniers sont disponibles dans l'application Appareil photo, sur plusieurs modèles d'iPhone déjà existants.
C'est quoi les styles de photo sur iPhone ?
Les styles photographiques sont des effets visuels applicables avant la prise d'un cliché, disponibles depuis l’iPhone 13 en 2021. Apple a amélioré cette fonctionnalité en 2024 avec l’iPhone 16, optimisant notamment la gestion des ombres et des tons de peau.
Le style Lumineux (plus connu sous le nom de Bright), présenté lors de l’événement du 9 septembre 2025, se distingue par sa capacité à éclaircir les tons de peau et à ajouter une touche de vivacité à l’ensemble de l’image. Contrairement à d’autres innovations logicielles, il n’est pas exclusif à l’iPhone 17 : les utilisateurs des iPhone 16 et iPhone Air peuvent également en bénéficier.
Comment accéder aux styles photo dans iOS 26 ?
Avec la refonte de l’application Appareil photo dans iOS 26, l’accès aux styles photographiques a été légèrement modifié. Voici comment les trouver :
Ouvrez l’application Appareil photo.
Appuyez sur les six points situés en haut à droite de l’écran.
Sélectionnez l’option Styles.
Une grille de points apparaît alors en bas de l’écran, accompagnée d’une barre en haut indiquant les réglages de Tonalité et de Couleur. En balayant l’écran vers la gauche ou la droite, vous pouvez parcourir les différents styles disponibles, dont Vif, Naturel, Lumineux, Spectaculaire, Paisible, Intime, Vaporeux, ….
Quels iPhone sont compatibles avec le style Bright ?
Le style Bright est accessible sur les modèles suivants, sous iOS 26 :
iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max
iPhone Air
Pour une fois, une fonctionnalité pas trop exclusive
Apple a choisi de ne pas réserver cette fonctionnalité aux seuls utilisateurs de l’iPhone 17. Cette décision permet à un plus grand nombre de bénéficier des dernières technologies du constructeur. Le constructeur l'a bien compris, il faut laisser la liberté aux utilisateurs d'exploiter certaines nouvelles fonctionnalités, tant que le logiciel et le matériel de génération précédente le permettent.
