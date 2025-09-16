Apple a déployé iOS 26 ce lundi, quelques mois après son annonce lors de la conférence des développeurs (WWDC) en juin. Cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés, dont un redesign du doux nom de "Liquid Glass", un système de filtrage des appels et de nouveaux sons de notification pour l’iPhone. Mais une nouveauté a fait plus de bruit que d'autres, les styles de photos, avec une nouveauté majeure nommée "Lumineux". Ces derniers sont disponibles dans l'application Appareil photo, sur plusieurs modèles d'iPhone déjà existants.