Côté usages, Apple cible les interactions du quotidien. Téléphone adopte une interface unifiée qui regroupe favoris, appels récents et messages vocaux, mais surtout un filtrage intelligent des appels basé sur la messagerie en direct. Objectif : limiter les interruptions et donner aux utilisateurs les informations nécessaires pour décider de décrocher ou non. Dans les situations d’attente, une fonction d’assistance de mise en attente avertit lorsque l’interlocuteur est à nouveau disponible.

Messages gagne de son côté en contrôle et en personnalisation. Les conversations avec expéditeurs inconnus apparaissent désormais dans une section dédiée, tandis que les discussions de groupe profitent de nouveaux outils comme les sondages ou les arrière-plans générés par Image Playground. Apple Intelligence peut même suggérer automatiquement un sondage si la situation s’y prête.