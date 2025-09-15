Apple lance aujourd’hui iOS 26, une mise à jour majeure qui transforme l’expérience de l’iPhone. Nouveau langage visuel, fonctions d’intelligence artificielle et outils inédits dans Téléphone et Messages en sont les principaux points forts.
C'est le grand soir pour faire chauffer vos box internet. Avec iOS 26, Apple propose une refonte en profondeur qui dépasse la simple évolution incrémentale. Le système d’exploitation, dévoilé en juin et désormais disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone 11 et modèles ultérieurs, inaugure un design repensé, de nouvelles capacités alimentées par Apple Intelligence et des améliorations concrètes dans les apps de communication. L’objectif affiché est clair : rendre l’usage quotidien plus intuitif, plus fluide et plus personnel, sans rompre avec les repères déjà familiers. Pas de temps à perdre, vous pouvez dès maintenant le télécharger depuis votre iPhone en vous rendant dans l'app Réglages, Général puis Mise à jour logicielle. Quelques minutes et un redémarrage plus tard, le tour est joué !
Liquid Glass, un nouveau langage visuel
Le cœur de la mise à jour, et ce qui fait parler les fans de la marque et les autres depuis près de trois mois, c'est bien entendu Liquid Glass, un matériau numérique translucide qui redéfinit l’apparence d’iOS. Ce choix esthétique donne plus de profondeur aux icônes, widgets et éléments de navigation, tout en laissant transparaître les contenus environnants. L’écran d’accueil et l’écran verrouillé deviennent ainsi plus expressifs, avec des animations et des fonds d’écran spatiaux qui s’adaptent au contexte. Les apps d'Apple sont évidemment déjà passées au Liquid Glass, et nul doute que les éditeurs tiers vont rapidement adapter leurs propres logiciels dans les prochaines semaines.
Une interface pensée autour du verre et des effets de transparence ©Guillaume Belfiore pour Clubic.com
Téléphone et Messages se réinventent et ajoutent des filtres très pratiques
Côté usages, Apple cible les interactions du quotidien. Téléphone adopte une interface unifiée qui regroupe favoris, appels récents et messages vocaux, mais surtout un filtrage intelligent des appels basé sur la messagerie en direct. Objectif : limiter les interruptions et donner aux utilisateurs les informations nécessaires pour décider de décrocher ou non. Dans les situations d’attente, une fonction d’assistance de mise en attente avertit lorsque l’interlocuteur est à nouveau disponible.
Messages gagne de son côté en contrôle et en personnalisation. Les conversations avec expéditeurs inconnus apparaissent désormais dans une section dédiée, tandis que les discussions de groupe profitent de nouveaux outils comme les sondages ou les arrière-plans générés par Image Playground. Apple Intelligence peut même suggérer automatiquement un sondage si la situation s’y prête.
De nombreuses nouveautés à découvrir dès à présent
Si CarPlay, Apple Music ou Plans reçoivent aussi leurs lots de nouveautés, c’est bien la combinaison d’un design modernisé et d’outils de communication enrichis qui définit iOS 26. La mise à jour est disponible gratuitement dès aujourd’hui pour les iPhone compatibles, avec certaines fonctions réservées aux modèles les plus récents. Pour une analyse plus détaillée, vous pouvez retrouver notre avis complet sur iOS 26 ci-dessous qui entre dans les détails et vous présente l'ensemble des nouveautés.