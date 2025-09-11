iOS 26 propose une nouvelle option qui permet de filtrer les appels indésirables automatiquement, sans que vous soyez dérangés. Un vrai coup de coeur qui me fait gagner un temps précieux.
- iOS 26 introduit un filtrage des appels indésirables, transformant votre iPhone en véritable assistant personnel.
- Siri interroge les appelants inconnus pour déterminer leur identité avant de vous alerter, réduisant ainsi les interruptions.
- Cette fonctionnalité peut être activée facilement dans les réglages, offrant une expérience de communication plus sereine.
En juillet dernier, j'ai installé la bêta d'iOS 26 pour une seule et unique raison : Liquid Glass. Un redesign complet du système d'exploitation, ça n'arrive pas tous les jours, et il m'était tout simplement impossible d'attendre deux mois de plus pour faire joujou avec les nouveaux boutons et tester les animations.
Mais la découverte d'un design, aussi réussi soit Liquid Glass (qui me plait vraiment de plus en plus, soit dit en passant) ça ne dure qu'un temps et l'on s'habitue vite aux nouveaux effets de distoristion et aux animations molles de chaque bouton. La vraie amélioration n'est finalement pas à chercher du côté de Liquid Glass, mais dans l'application Téléphone. Oui oui, celle-là même que vous ne regardez même plus, tellement elle n'a pas évoluée en près de dix ans. Apple propose cette année une option à la fois simple et tout simplement géniale qui va vous permettre de gagner un temps précieux tous les jours : un filtrage des appels d'un genre nouveau.
Un secrétaire particulier nommé Siri qui prend les appels à ma place
Vous allez me dire que j'en fais trop, un filtrage des appels, Orange Téléphone le fait depuis des années. Apple avec iOS 26 va beaucoup plus loin. Plutôt que de proposer simplement une liste de numéros connus pour être d'affreux services de démarchage, et souvent mal mise à jour, le système d'exploitation de l'iPhone se mue en secrétaire personnel.
Si un numéro qui n'est pas connu dans votre répertoire vous appelle, iOS prend le relais. Au bout du fil, le correspondant engagera une rapide conversation avec Siri. L'assistant vocal lui demandera son nom, ainsi que la raison de son appel. Pendant ce temps, votre téléphone ne sonne pas. L'appel s'affiche à l'écran, et le nom de votre correspondant est transcrit sous la forme d'un texte sur votre iPhone.
L'iPhone prend le relais, sans sonner ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Si la personne a bien donné les informations demandées, là le téléphone se met à sonner pour que vous les lisiez et preniez l'appel, si vous le souhaitez. Si ce n'est pas clair, vous pouvez appuyer sur un bouton pour repasser l'appel à Siri qui demandera plus d'informations au correspondant. Bien souvent, un démarcheur n'aura pas la patience d'attendre, ou pensera que c'est un répondeur et débitera son laïus sans répondre clairement à la question. L'appel sera alors automatiquement mis en sourdine et coupé.
Besoin de plus d'infos ? Cliquez pour demandez ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Un système efficace, mais encore déroutant pour ceux qui vous appellent
Durant mes deux mois d'utilisation, la quasi-majorité des appels indésirables ont été interceptés par ce système. Quel bonheur de ne plus être dérangé trois fois par jour par une entreprise de fenêtres ou une personne vous vantant les aides de l'Etat pour la rénovation de votre maison.
Alors oui, au début ça surprend. Plusieurs de mes contacts ont été hésitants à l'écoute du message automatique, et ont un peu rechigné à donner leurs informations. De même, les livreurs n'ont pas vraiment la patience de décliner leur identité, et par deux fois mes colis Amazon ont été déposés dans un point relais. Rien de bien grave, mais si vous attendez un paquet important, peut-être vaudrait-il par sécurité désactiver temporairement l'option, sait-on jamais…
Comme tout changement, cela se fera petit à petit, et dans quelques années on sera habitués à donner nos noms lors d'un appel, d'autant plus si les équipes de Google ont la bonne idée de reprendre le concept pour une future mise à jour d'Android.
Comment activer le filtrage automatique des appels ?
Cette option bien pratique n'est pas activée par défaut, mais quelques manipulations suffisent pour la mettre en marche :
- Allez dans l'app Réglages
- En bas de la liste, cliquez sur « Apps »
- Cliquez ensuite sur « Téléphone »
- Dans la section « Filtrer les correspondants inconnus », cliquer sur « Demander le motif de l'appel ».
Un filtrage bien plus complet pour vous aider à faire le tri dans vos appels, on aime ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Si vous avez un iPhone un peu ancien, pas de problème, Apple confirme que la fonction marche avec tous les iPhone compatibles iOS 26. Cette dernière n'est pas liée à Apple Intelligence.
D'ailleurs l'application Téléphone, désormais unifiée sur une seule page, propose des options de filtrage pour trier les correspondants inconnus ou indélicats de vos contacts. Là encore cette petite liste m'a permis d'être encore plus sélectif sur qui peut m'appeler ou non. C'est bon pour ma santé mentale, et mes oreilles jour après jour.
Vous pouvez enfin choisir la méthode dite « nucléaire », à savoir renvoyer tous les appels inconnus sur messagerie. Idéal si vous êtes en vacances, un peu trop rigide à mon sens dans la plupart des cas, mais l'option a le mérite d'exister maintenant.
Pour finir, le filtrage des appels n'est clairement pas la fonction la plus sexy d'iOS 26, mais c'est bien celle qui me sert le plus aujourd'hui et me permet de travailler et de vivre sereinement sans être constamment dérangé. En somme, une option rapidement indispensable que vous devez essayer de toute urgence.