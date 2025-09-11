En juillet dernier, j'ai installé la bêta d'iOS 26 pour une seule et unique raison : Liquid Glass. Un redesign complet du système d'exploitation, ça n'arrive pas tous les jours, et il m'était tout simplement impossible d'attendre deux mois de plus pour faire joujou avec les nouveaux boutons et tester les animations.

Mais la découverte d'un design, aussi réussi soit Liquid Glass (qui me plait vraiment de plus en plus, soit dit en passant) ça ne dure qu'un temps et l'on s'habitue vite aux nouveaux effets de distoristion et aux animations molles de chaque bouton. La vraie amélioration n'est finalement pas à chercher du côté de Liquid Glass, mais dans l'application Téléphone. Oui oui, celle-là même que vous ne regardez même plus, tellement elle n'a pas évoluée en près de dix ans. Apple propose cette année une option à la fois simple et tout simplement géniale qui va vous permettre de gagner un temps précieux tous les jours : un filtrage des appels d'un genre nouveau.