Moderniser, c’est bien, mais en l’état, sans bénéfices évidents, on n’est pas franchement convaincu par le projet. Le geste vertical actuel est ancré dans les habitudes, et personne ne semble s’en plaindre. Modifier ce type d’interaction imposerait de fait un réapprentissage sans réelle valeur ajoutée, si ce n’est celle de perturber des millions d’utilisateurs et utilisatrices au passage. À plus forte raison quand on sait que cette application Téléphone est installée par défaut sur les Pixel, mais aussi sur de nombreux autres modèles de constructeurs tiers.