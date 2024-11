Squeak

Une fonctionnalité toute simple qui (en tout cas sur mon téléphone) n’est pas fournie en standard serait déjà fort utile : celle de mettre en silencieux tout numéro inconnu. Et ainsi pas besoin d’IA ou d’applications…

Personnellement je ne perds même plus mon temps à décrocher si je ne connais pas le numéro. Si une personne veut réellement entrer en communication avec moi et que je n’ai pas son numéro je me dis qu’elle laissera un message dans ma boîte vocale et puis au besoin je rappellerai. Entre tentatives d’arnaque et démarchage c’est devenu extrêmement pénible avoir un téléphone portable de nos jours. Il est d’ailleurs en mode « Ne pas déranger » quand je suis au travail ou simplement que je ne veux recevoir aucune notification.