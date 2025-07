D’après les éléments techniques partagés par l’éditeur, cette option baptisée Call Blocking repose sur un modèle hybride, mêlant base de données collaborative (chaque numéro signalé par les utilisateurs et utilisatrices l’est ensuite pour l’ensemble de la communauté), analyse comportementale alimentée par l’intelligence artificielle (préfixes suspects et numéros usurpés) et liste noire personnalisable à enrichir manuellement avec des numéros spécifiques ou des plages entières.