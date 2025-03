Et plus particulièrement par Gemini Nano, le modèle d'IA de Google conçu pour fonctionner directement sur les appareils sans nécessiter de connexion Internet active. Ainsi, « Scam Detection » analysera les appels téléphoniques en temps réel pour repérer les signes de fraude. Concrètement, lorsqu'un démarcheur tentera d'appeler un utilisateur, il sera en mesure de détecter les signatures caractéristiques des arnaques les plus répandues. En cas de suspicion, l'utilisateur sera prévenu directement avec une alerte visuelle et sonore pour qu'il puisse rapidement raccrocher.