Après avoir mis à jour la montre, il sera possible d'activer dans les paramètres la fonction de détection. Si lors d'un appel, elle détecte une possible arnaque, elle émettra alors un « bip » en début d'appel, puis potentiellement un autre au cours du même appel s'il dure plusieurs minutes. En cas de risque élevé, un son sera émis, la montre vibrera et un message d'avertissement apparaître à l'écran.

Une utilisation intelligente de l'IA, qui malheureusement ne sera pas accessible à tous. Car il faudra porter une des versions les plus récentes de la montre connectée de Google, la fonctionnalité n'étant adaptée qu'aux Pixel Watch 2 et Pixel Watch 3. À cette heure, Google a commencé le déploiement de l'outil en anglais, et seulement aux États-Unis.