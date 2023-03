Pixel Watch : la détection des chutes est là... et elle n'appellera pas les secours si vous faites du sport

Google ne s'arrête pas en si bon chemin et explique que son système de détection des chutes est suffisamment entraîné pour éviter de se déclencher à tout bout de champ, comme lors d'une chute de ski ou en « faisant des burpees [ndlr : des exercices de musculation qui sollicitent tout le corps] ».

« Votre Pixel Watch connaît la différence entre faire une chute brutale et effectuer une activité physique vigoureuse, ou même se remettre rapidement d'un petit trébuchement, grâce à nos algorithmes d'apprentissage automatique et à des tests rigoureux », explique la firme de Mountain View. Elle ajoute : « Nous avons créé ce processus en utilisant une grande variété de données de chutes humaines et simulées, et d'autres modèles de mouvement pour détecter avec précision les chutes réelles et minimiser les fausses alarmes potentielles. »

Ces indications ne sont pas données par hasard. C'est en effet une pique bien sentie à Apple, qui propose le même type de détection des accidents de voiture avec les derniers iPhone 14 ainsi que les Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra. Depuis le lancement, le constructeur a revu plusieurs fois sa copie après que ses derniers appareils ont appelé les services de secours à la suite d'erreurs de détection durant des chutes de ski ou dans les manèges à sensation des parcs d'attractions.

L'option de détection des chutes est disponible dès aujourd'hui sur les Pixel Watch. Si vous portez un exemplaire de cette montre, il faudra vous rendre dans l'application compagnon sur votre smartphone Android, puis sur la page « Mise à jour » ou dans l'application « Sécurité personnelle » de la montre connectée. On espère maintenant que Google aura suffisamment travaillé sa solution pour éviter un retour de bâton, qui ne manquerait pas d'arriver sur les réseaux sociaux.