alsaco67

Un sacrifice en terme de performances mais en réalité, puissance utilisée pour faire quoi exactement ?

Se balader sur internet , utiliser un APN à capteur microscopique et attendre 1 seconde au lieu de 0,7 seconde pour y coller un filtre fantaisiste ?

A quoi sert cette puissance sur un téléphone dans la vraie vie ?

J’ai un 15pro, mon épouse à un 11pro et je ne vois pas au quotidien ce qu’elle ne peut pas faire et moi oui ???