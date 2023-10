Assassin's Creed Mirage sort aujourd'hui : tout ce qu'il faut savoir sur le jeu

Après des opus parfois critiqués pour leur gigantisme (Origins, Odyssey et surtout Valhalla), Mirage souhaite aller à l'opposé. Plus petit et condensé, le terrain de jeu fait la part belle au parkour et à l'infiltration. L'accent est également mis sur la narration, avec de nombreux PNJ à découvrir et un récit tournant autour de la thématique de la transformation. Si vous êtes nostalgique des premiers jeux de la licence, vous devriez donc être servi.