Alors, l'iPhone Air est-il un échec ? Pas si vite. Chez Apple, rien n'est laissé au hasard. On peut dire que la firme a eu le nez fin. Avec son architecture interne repensée, l'iPhone Air sert en réalité de cobaye de luxe pour le projet le plus attendu de la décennie : l'iPhone pliant. Les rumeurs le décrivent comme l'assemblage de deux iPhone Air, une prouesse rendue possible par les avancées techniques testées sur le modèle actuel.

Ce rôle de laboratoire explique sans doute pourquoi Apple ne semble pas s'inquiéter de ses ventes modestes. L'essentiel est ailleurs. L'entreprise apprend, affine sa technique et prépare le terrain. Le lancement de ce fameux iPhone pliant pourrait d'ailleurs glisser vers 2027, le temps de perfectionner chaque détail. D'ici là, l'iPhone Air aura joué son rôle de pionnier, quitte à rester dans l'ombre de ses frères plus populaires qui, eux, se vendent comme des petits pains.