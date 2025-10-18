L'iPhone Air, véritable mannequin des téléphones intelligents, n'a visiblement pas conquis tous les cœurs. Face à un succès en demi-teinte, Apple revoit ses ambitions à la baisse et transforme ce galop d'essai en laboratoire pour son futur iPhone pliant.
Il y a des succès qui se dessinent et d'autres qui peinent à éclore. L'iPhone Air, avec sa silhouette de guêpe et sa robe de titane, semblait promis à un bel avenir. Pourtant, la réalité du marché est parfois cruelle. Selon les indiscrétions d'un analyste, Apple s'apprêterait à réduire sa production d'un million d'unités, tandis que ses frères de gamme, les iPhone 17 et 17 Pro, connaissent un succès insolent.
Un physique de rêve, mais un portefeuille qui grimace
Le culte de la minceur a un prix, et celui de l'iPhone Air semble un peu trop élevé pour le commun des mortels. Positionné entre l'excellent iPhone 17 et le très complet iPhone 17 Pro, il peine à trouver sa place. Pourquoi payer plus cher pour un appareil qui fait des compromis ? C'est la question que beaucoup se posent. Avec un seul capteur photo quand son petit frère en a deux et une batterie un peu juste, l'Air demande un effort financier que tous ne sont pas prêts à faire.
- Un look sexy au possible
- La finesse, la légèreté impressionnante
- Écran très lumineux
Apple n'est d'ailleurs pas la seule à s'être cassé les dents sur ce segment. Son éternel rival, Samsung, vient de jeter l'éponge avec son propre modèle ultrafin, le Galaxy S25 Edge, dont les ventes sont restées confidentielles. Preuve que la finesse, aussi élégante soit-elle, ne suffit pas à déclencher l'acte d'achat.
Un cobaye de luxe pour préparer l'avenir
Alors, l'iPhone Air est-il un échec ? Pas si vite. Chez Apple, rien n'est laissé au hasard. On peut dire que la firme a eu le nez fin. Avec son architecture interne repensée, l'iPhone Air sert en réalité de cobaye de luxe pour le projet le plus attendu de la décennie : l'iPhone pliant. Les rumeurs le décrivent comme l'assemblage de deux iPhone Air, une prouesse rendue possible par les avancées techniques testées sur le modèle actuel.
Ce rôle de laboratoire explique sans doute pourquoi Apple ne semble pas s'inquiéter de ses ventes modestes. L'essentiel est ailleurs. L'entreprise apprend, affine sa technique et prépare le terrain. Le lancement de ce fameux iPhone pliant pourrait d'ailleurs glisser vers 2027, le temps de perfectionner chaque détail. D'ici là, l'iPhone Air aura joué son rôle de pionnier, quitte à rester dans l'ombre de ses frères plus populaires qui, eux, se vendent comme des petits pains.