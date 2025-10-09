Dans une note adressée à ses investisseurs, l’analyste Jeff Pu affirme qu’Apple aurait mis au point une structure métallique totalement inédite pour son prochain smartphone pliant. Le but : préserver la rigidité du cadre malgré une épaisseur record. Selon lui, le futur iPhone Fold afficherait 4,5 mm d’épaisseur seulement lorsqu’il est ouvert, soit près de 20 % de moins que l’actuel iPhone Air.

Pour atteindre une telle finesse sans compromettre la résistance du produit, Apple miserait sur un châssis hybride combinant titane et aluminium. Le titane serait réservé aux parties les plus sollicitées, notamment autour de la charnière et des bordures, tandis que l’aluminium, plus léger, servirait à alléger l’ensemble.

Le titane est d'ailleurs utilisé aujourd'hui sur l'iPhone Air pour garantir sa résistance à la torsion, avec un certain succès, comme le montrent les différentes vidéos sur YouTube où les vidéastes ont toutes les peines du monde à le casser en deux.

D’autres analystes, comme Ming-Chi Kuo, évoquent quant à eux l’utilisation d’un troisième matériau : l’acier inoxydable pour la charnière, voire du Liquidmetal, un alliage à mémoire de forme extrêmement résistant. Autant d’indices qui confirment la volonté d’Apple de sécuriser la fiabilité de son premier modèle pliant.