Le tout premier iPhone pliable pourrait bien être l’un des appareils les plus ambitieux jamais conçus par Apple. Selon plusieurs analystes, la marque aurait trouvé la solution pour allier finesse, robustesse et design innovant.
Depuis plusieurs années, les rumeurs autour d’un iPhone pliant se multiplient, sans qu’Apple n’ait jamais confirmé son existence. Mais 2026 pourrait enfin marquer le grand saut. D’après plusieurs sources industrielles, la firme travaillerait sur un modèle capable de rivaliser avec les Galaxy Z Fold de Samsung tout en offrant une finesse inédite. Ce futur iPhone Fold serait conçu pour repousser les limites physiques du format pliant, avec un soin tout particulier porté à la solidité et à la durabilité du châssis. Les designers de la marque américaine auraient récemment validé les matériaux qui composeraient le chassis de ce prochain iPhone Fold, et sans surprise, ce dernier devrait s'inspirer de l'iPhone Air, sorti cette année.
Aluminium et titane font bon ménage
Dans une note adressée à ses investisseurs, l’analyste Jeff Pu affirme qu’Apple aurait mis au point une structure métallique totalement inédite pour son prochain smartphone pliant. Le but : préserver la rigidité du cadre malgré une épaisseur record. Selon lui, le futur iPhone Fold afficherait 4,5 mm d’épaisseur seulement lorsqu’il est ouvert, soit près de 20 % de moins que l’actuel iPhone Air.
Pour atteindre une telle finesse sans compromettre la résistance du produit, Apple miserait sur un châssis hybride combinant titane et aluminium. Le titane serait réservé aux parties les plus sollicitées, notamment autour de la charnière et des bordures, tandis que l’aluminium, plus léger, servirait à alléger l’ensemble.
Le titane est d'ailleurs utilisé aujourd'hui sur l'iPhone Air pour garantir sa résistance à la torsion, avec un certain succès, comme le montrent les différentes vidéos sur YouTube où les vidéastes ont toutes les peines du monde à le casser en deux.
D’autres analystes, comme Ming-Chi Kuo, évoquent quant à eux l’utilisation d’un troisième matériau : l’acier inoxydable pour la charnière, voire du Liquidmetal, un alliage à mémoire de forme extrêmement résistant. Autant d’indices qui confirment la volonté d’Apple de sécuriser la fiabilité de son premier modèle pliant.
Apple veut entrer par la grande porte sur le marché des smartphones pliants
Ce futur iPhone pliant ferait partie de la gamme iPhone 18, avec un lancement attendu à l’automne 2026. Côté format, le téléphone adopterait un écran externe de 5,5 pouces et un écran interne de 7,8 pouces, proche d’une tablette compacte une fois déplié.
Les prototypes actuellement testés en interne confirmeraient cette orientation ultra-fine, rendue possible par les nouvelles techniques d’usinage du titane introduites depuis l’iPhone 15 Pro. Reste à savoir si Apple parviendra à garantir la durabilité mécanique d’un appareil aussi fin, tout en maintenant le niveau de finition et de fiabilité attendu de la marque.
S’il tient ses promesses, l’iPhone Fold pourrait bien incarner la prochaine grande rupture technologique du constructeur, dix ans après l’arrivée des premiers modèles grand écran, et sera un bon apéritif avant le très attendu iPhone des 20 ans en 2027, qui pourrait être le premier modèle intégralement réalisé en verre. Dix ans après l'iPhone X, le smartphone phare d'Apple se prépare à nouveau à se réinventer.