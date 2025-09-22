Avec le futur iPhone pliable, le titane reprendrait finalement du service. Ce matériau est déjà utilisé pour les modèles haut de gamme de la marque, comme l’iPhone 16 Pro. Ce choix de matériaux, léger mais costaud, permet de renforcer l'image premium de l'appareil. Apple souhaiterait une prise en main proche des iPhone classiques, sans sacrifier l'ergonomie au profit de la nouveauté.