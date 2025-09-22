Le futur iPhone pliable vous fait déjà rêver ? Il y a de quoi, mais son prix pourrait être un frein à l'achat, avec un tarif de départ titillant celui d'un iPhone 17 Pro Max 2 To.
Apple prépare l’arrivée de son premier iPhone pliable, un appareil qui pourrait marquer un tournant dans l’évolution des smartphones. Selon les informations relayées par l’analyste Mark Gurman, ce modèle, attendu pour 2026, adopterait un design inspiré de deux iPhone Air placés côte à côte. Ce choix esthétique permettrait à l'appareil de se replier pour adopter l’apparence d’un iPhone classique, tout en offrant un écran plus grand et une minceur assurée.
Design ultra-fin, prix ultra épais
Avec le futur iPhone pliable, le titane reprendrait finalement du service. Ce matériau est déjà utilisé pour les modèles haut de gamme de la marque, comme l’iPhone 16 Pro. Ce choix de matériaux, léger mais costaud, permet de renforcer l'image premium de l'appareil. Apple souhaiterait une prise en main proche des iPhone classiques, sans sacrifier l'ergonomie au profit de la nouveauté.
Bien évidemment, qui dit smartphone haut de gamme, dit un prix qui va avec, les premières estimations tablent sur un prix entre 2100 et 2300 dollars, rien que ça. Les contraintes technologiques sont toutefois grandes, la production d'un appareil pliable n'est pas si simple et Apple n'a pas encore l'expérience dans ce domaine. Le constructeur souhaite aussi vendre l'innovation, en plus du produit, sans viser une commercialisation massive de l'appareil.
Une production en Chine pour une sortie en 2026
Contrairement aux rumeurs évoquant un possible transfert de la production vers l’Inde, Apple aurait décidé de maintenir la fabrication de ce modèle en Chine. Ce choix s’appuie sur l’expertise locale en matière de construction de smartphones plus complexes. La Chine reste ainsi un partenaire clé de la marque pour la production de ses smartphones.
Si la date de lancement est, selon certaines rumeurs, pour l’instant fixée à l’automne 2026, aux côtés de la gamme iPhone 18, des retards ne sont pas à exclure. Apple veut réussir son coup et n'hésiterait pas à prendre son temps pour sortir officiellement ce smartphone, tout nouveau pour le fabricant.